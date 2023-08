INSS confirma boa notícia para quem deseja receber valor extra; confira

A redução das taxas de juros do empréstimo consignado do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) traz uma ótima notícia aos segurados. Na última semana, o Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS), em uma reunião extraordinária, aprovou a redução do teto de juros para essa modalidade de crédito.

Essa medida visa beneficiar os aposentados e pensionistas, tornando o empréstimo mais acessível e vantajoso.

Redução da taxa de juros do consignado do INSS

A decisão do CNPS em reduzir o teto de juros do empréstimo consignado do INSS foi motivada pela queda da taxa básica de juros, conhecida como Selic. A Selic atualmente está em 13,25%, o que possibilitou a redução da taxa de juros do consignado de 1,97% para 1,91%. Essa medida tem como objetivo acompanhar a queda dos juros no mercado e oferecer melhores condições de crédito para os beneficiários do INSS.

É importante ressaltar que, caso o Comitê de Política Monetária (Copom) continue reduzindo a taxa Selic, o CNPS poderá novamente reduzir o teto de juros do consignado do INSS. Essa possibilidade está sendo avaliada e pode trazer ainda mais benefícios aos segurados.

Cenário do crédito consignado

O crédito consignado é uma modalidade de empréstimo em que as parcelas são descontadas diretamente da aposentadoria ou pensão do beneficiário do INSS. Essa forma de crédito oferece taxas de juros mais baixas em comparação a outras modalidades, pois há uma garantia de pagamento por parte do segurado.

De acordo com dados da Previdência Social, entre janeiro e julho deste ano, foram realizados 11,7 milhões de contratos de crédito consignado, representando um aumento de 35,9% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando foram realizados 7,5 milhões de contratos.

Esse crescimento demonstra a crescente demanda por essa modalidade de empréstimo e a importância de oferecer condições mais favoráveis aos beneficiários.

Benefícios da redução das taxas de juros



Você também pode gostar:

A redução das taxas de juros do empréstimo consignado do INSS traz diversos benefícios aos segurados. Primeiramente, a taxa de juros mais baixa possibilita um custo menor para o empréstimo, tornando-o mais acessível e vantajoso. Com parcelas mais baixas, os beneficiários têm a oportunidade de contratar um valor maior, se necessário, sem comprometer significativamente o seu orçamento.

Além disso, essa medida estimula a economia, uma vez que os segurados que contratam empréstimos consignados têm a possibilidade de utilizar o dinheiro para investir em negócios, realizar reformas em suas casas, pagar dívidas ou até mesmo fazer uma viagem. Essas ações movimentam diversos setores, gerando empregos e impulsionando a economia local.

Impacto da redução dos juros no sistema bancário

Apesar dos benefícios para os segurados do INSS, a redução das taxas de juros do empréstimo consignado pode gerar impactos no sistema bancário. A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) emitiu uma nota informando que a redução dos juros pode comprometer a estrutura dessa linha de financiamento, uma vez que os custos para as instituições financeiras podem ser superiores aos valores praticados.

É importante ressaltar que a redução das taxas de juros do consignado do INSS é uma medida que visa beneficiar os segurados, oferecendo melhores condições de crédito. Porém, é necessário encontrar um equilíbrio entre a redução dos juros e a sustentabilidade do sistema bancário, garantindo que as instituições possam continuar oferecendo esse tipo de empréstimo de forma segura e eficiente.

Orientações para contratar o empréstimo consignado

Para contratar o empréstimo consignado do INSS, é necessário seguir algumas orientações. Primeiramente, é preciso desbloquear o benefício junto à Previdência Social. Esse processo pode ser feito de forma simples, seguindo as instruções disponíveis no site oficial do INSS ou entrando em contato com o órgão responsável.

Após o desbloqueio do benefício, o segurado pode procurar as instituições financeiras autorizadas a oferecer o empréstimo consignado do INSS. É importante comparar as taxas de juros e condições oferecidas por cada instituição, garantindo que a escolha seja a mais vantajosa para o segurado.

Ademais, a redução das taxas de juros do empréstimo consignado do INSS traz benefícios significativos aos segurados, tornando essa modalidade de crédito mais acessível e vantajosa. Com parcelas menores e taxas de juros reduzidas, os beneficiários têm a oportunidade de contratar empréstimos com valores mais altos, caso seja necessário, sem comprometer seu orçamento.

É importante ressaltar que essa medida estimula a economia e movimenta diversos setores, gerando empregos e impulsionando o crescimento econômico. Porém, é necessário encontrar um equilíbrio entre a redução dos juros e a sustentabilidade do sistema bancário, garantindo que as instituições financeiras possam continuar oferecendo o empréstimo consignado de forma segura e eficiente.

Portanto, se você é beneficiário do INSS e está em busca de crédito, aproveite essa redução das taxas de juros e faça uma pesquisa para encontrar a instituição financeira que ofereça as melhores condições para o seu perfil. Lembre-se de sempre analisar as taxas, prazos e demais condições antes de contratar qualquer empréstimo.