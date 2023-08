INSS confirma forma de ANTECIPAÇÃO de seus benefícios

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) está comprometido em reduzir a extensa fila de espera pelo auxílio-doença, que afeta cerca de 1,8 milhão de pessoas. Para alcançar esse objetivo, foram implementadas maneiras de agilizar a liberação dos benefícios, incluindo a utilização do Atestmed, uma forma inovadora de análise remota do benefício por incapacidade.

O que é o Atestmed?

O Atestmed é uma tentativa do INSS de conceder o benefício por incapacidade de forma mais rápida e menos burocrática, evitando a necessidade de perícia presencial. Com o Atestmed, os segurados que já possuem perícias médicas agendadas podem solicitar o benefício apenas apresentando o atestado médico.

Isso pode ser feito por meio do site meu.inss.gov.br ou do aplicativo Meu INSS, onde é necessário anexar ao requerimento os documentos médicos ou odontológicos que indiquem a necessidade de afastamento das atividades habituais.

Além disso, as solicitações de benefício por incapacidade realizadas pela Central 135 também podem ser transformadas em Atestmed, desde que o cidadão anexe a documentação necessária para a análise remota.

Documentação necessária para a análise remota do benefício

Para que a análise do benefício seja feita de forma remota, é necessário que o documento médico ou odontológico tenha sido emitido há menos de 90 dias da Data de Entrada do Requerimento (DER). Além disso, o documento deve estar legível, sem rasuras, e conter as seguintes informações: o nome completo do requerente, a data de início do repouso e o prazo estimado necessário, mesmo que por tempo indeterminado.

Também é necessário que o documento contenha a assinatura do profissional emitente e o carimbo de identificação, com registro do Conselho de Classe (CRM, CRO ou RMS), que podem ser eletrônicos ou digitais, desde que respeitem os parâmetros estabelecidos pela legislação vigente. Por fim, o documento deve conter informações sobre a doença ou a Classificação Internacional de Doenças (CID).

Com o Atestmed, o auxílio-doença apenas com atestado está disponível em qualquer localidade, sem limitação territorial ou prazo mínimo de espera por agendamento de perícia. Qualquer cidadão pode solicitar o Atestmed, e o benefício concedido apenas com a análise do documento médico tem duração máxima de 180 dias.



Benefícios do Atestmed para os segurados do INSS

A implementação do Atestmed pelo INSS traz diversos benefícios para os segurados que necessitam do auxílio-doença. Vejamos alguns desses benefícios:

1. Agilidade na concessão do benefício

Com o Atestmed, a concessão do benefício por incapacidade se torna mais ágil, uma vez que a análise é feita de forma remota e não é necessário aguardar o agendamento da perícia presencial. Isso permite que os segurados recebam o benefício mais rapidamente, reduzindo a espera na fila.

2. Redução da burocracia

Ao solicitar o benefício por meio do Atestmed, os segurados evitam parte da burocracia envolvida no processo tradicional de agendamento de perícia presencial. A análise documental simplifica o procedimento, tornando-o mais acessível e menos complexo para os segurados.

3. Evita o deslocamento até uma agência do INSS

Com a análise remota do benefício, os segurados não precisam se deslocar até uma agência do INSS para realizar a perícia presencial. Isso é especialmente vantajoso para aqueles que possuem dificuldades de locomoção ou que residem em áreas distantes dos centros urbanos.

4. Flexibilidade geográfica

O Atestmed está disponível em qualquer localidade, sem limitação territorial. Isso significa que os segurados do INSS, independentemente de onde estejam, podem solicitar o benefício por incapacidade apenas apresentando o atestado médico.

5. Maior comodidade para os segurados

A possibilidade de solicitar o benefício por meio do site meu.inss.gov.br ou do aplicativo Meu INSS oferece maior comodidade aos segurados. Eles podem realizar o requerimento de forma online, sem precisar se deslocar até uma agência do INSS, tornando o processo mais rápido e prático.

Ademais, o Atestmed é uma iniciativa do INSS que visa agilizar a concessão do auxílio-doença, reduzindo a fila de espera e simplificando o processo para os segurados. Com a análise remota do benefício por incapacidade, os segurados podem solicitar o benefício apenas apresentando o atestado médico, evitando a necessidade de perícia presencial e deslocamentos.

Essa medida traz benefícios como agilidade na concessão do benefício, redução da burocracia, maior comodidade e flexibilidade geográfica. O INSS continua empenhado em implementar soluções que melhorem o atendimento e garantam a agilidade na concessão dos benefícios aos seus segurados.