INSS confirma que pagamentos de agosto começam no dia 25; veja se você recebe

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é responsável por fornecer assistência a aproximadamente 37 milhões de brasileiros, por meio de benefícios como aposentadoria, pensão, auxílio-doença, salário-maternidade e Benefício de Prestação Continuada (BPC). Para garantir que esses benefícios sejam pagos de maneira organizada, o INSS segue um calendário de pagamentos.

Neste mês de agosto, os pagamentos do INSS terão início na próxima sexta-feira, dia 25. É importante destacar que o cronograma de pagamentos é escalonado de acordo com o número final do benefício. Dessa forma, para identificar a data de recebimento, basta conferir o último número presente no cartão de benefício, excluindo o dígito verificador após o traço.

Calendário de pagamentos de agosto do INSS

O cronograma de pagamentos do INSS para o mês de agosto é dividido em duas categorias: segurados que recebem até um salário mínimo (R$ 1.320) e segurados que recebem mais que um salário mínimo.

Segurados que recebem até um salário mínimo

Final 1: 25 de agosto

Final 2: 28 de agosto

Final 3: 29 de agosto

Final 4: 30 de agosto

Final 5: 31 de agosto

Final 6: 1º de setembro

Final 7: 4 de setembro

Final 8: 5 de setembro

Final 9: 6 de setembro

Final 0: 8 de setembro

Segurados que recebem mais que um salário mínimo

Finais 1 e 6: 1º de setembro

Finais 2 e 7: 4 de setembro

Finais 3 e 8: 5 de setembro

Finais 4 e 9: 6 de setembro

Finais 5 e 0: 8 de setembro

É importante ressaltar que essas datas são referentes ao recebimento dos benefícios de agosto. Para saber o valor exato a ser recebido, cada segurado deve consultar o aplicativo do INSS ou entrar em contato com a central de atendimento.

Como verificar o valor do benefício



O INSS disponibiliza diversas formas para que os segurados possam verificar o valor do benefício a ser recebido. Uma das opções é através do aplicativo do INSS, disponível para download nas lojas de aplicativos. Basta baixar o aplicativo, fazer o login com seu CPF e senha e acessar a opção “Meus Benefícios”.

Além disso, é possível entrar em contato com a central de atendimento do INSS pelo telefone 135. Ao ligar, tenha em mãos o número do seu CPF e demais informações pessoais para agilizar o atendimento.

Outros benefícios oferecidos pelo INSS

Além dos benefícios já mencionados, o INSS também oferece outros tipos de assistência à população brasileira. Entre eles, destacam-se:

Aposentadoria

A aposentadoria é um benefício concedido aos trabalhadores que contribuíram para a Previdência Social durante sua vida laboral. Existem diferentes tipos de aposentadoria, como a aposentadoria por idade, por tempo de contribuição e por invalidez. Cada uma delas possui requisitos específicos para ser concedida.

Pensão

A pensão por morte é um benefício destinado aos dependentes do segurado que faleceu. Podem ser beneficiários os cônjuges, companheiros, filhos menores de 21 anos ou inválidos, pais e irmãos não emancipados.

Auxílio-doença

O auxílio-doença é concedido ao segurado que, em decorrência de doença ou acidente, fique temporariamente incapacitado para o trabalho. É necessário passar por perícia médica para comprovar a incapacidade.

Salário-maternidade

O salário-maternidade é um benefício pago à segurada que deu à luz ou adotou uma criança. É necessário comprovar a condição de gestante ou a adoção por meio de documentos específicos.

Benefício de Prestação Continuada (BPC)

O Benefício de Prestação Continuada é destinado às pessoas com deficiência e aos idosos com mais de 65 anos que não possuem meios de sustento. É necessário comprovar a renda familiar per capita abaixo de um quarto do salário mínimo.

Ademais, o INSS é responsável por fornecer benefícios importantes para milhões de brasileiros. O pagamento desses benefícios segue um calendário de pagamentos para garantir organização e eficiência. Neste mês de agosto, os pagamentos terão início no dia 25 e seguirão até o dia 8 de setembro, de acordo com o número final do benefício.

Para saber o valor exato a ser recebido, é necessário consultar o aplicativo do INSS ou entrar em contato com a central de atendimento. Além disso, o INSS oferece outros benefícios como aposentadoria, pensão, auxílio-doença, salário-maternidade e Benefício de Prestação Continuada. É importante estar atento aos requisitos específicos de cada benefício e aos documentos necessários para solicitar.