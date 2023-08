INSS fará mais um mutirão de atendimentos NESTE estado; Veja qual e como participar

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) irá realizar dois mutirões de concessão de benefícios no Rio de Janeiro neste final de semana. Sendo assim, os atendimentos vão ocorrer no sábado (2), na agência da Previdência Social de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e também na agência da Avenida Brasil, em Irajá, na Zona Norte da capital.

Segundo o INSS, na agência de Nova Iguaçu o objetivo é fazer diversas análises de pedidos do BPC (Benefício de Prestação Continuada) de maneira rápida, contribuindo para diminuir a fila. Nesse sentido, a expectativa é de que 10 assistentes sociais irão realizar cerca de 150 atendimentos.

Por outro lado, na agência de Irajá serão feitos apenas 25 atendimentos de avaliação social. No entanto, serão realizadas cerca de 100 perícias médicas, necessárias para a aprovação de diversos benefícios do INSS.

Caso o segurado tenha interesse em participar dos mutirões do INSS no Rio de Janeiro, basta realizar o agendamento através da central telefônica 135, que atende de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h.

Segundo o INSS, no total 880 pessoas já participaram de mutirões de atendimento no Rio de Janeiro. Os mutirões realizados pelo instituto são uma das medidas adotadas para agilizar as análises de pedidos de benefícios, com intuito de reduzir a fila, a qual está muito grande.

Fila do INSS

O INSS está com uma grande fila de espera para análise de pedidos de benefícios. Para divulgar dados sobre essa fila, o Ministério da Previdência criou o Portal da Transparência Previdenciária, no entanto, a fila real pode ser muito maior do que a divulgada pela pasta.

Sendo assim, a fila de pedidos de benefícios do INSS está em cerca de 2,3 milhões de segurados, enquanto o Portal da Transparência Previdenciária apresenta um número bem menor, de 1,8 milhão de pessoas.



De acordo com o portal do Ministério da Previdência, existem 1.197.750 processos na espera de uma análise administrativa para concessão de benefícios, enquanto outros 596.699 pedidos aguardam uma perícia médica.

Por outro lado, dados obtidos através da Lei de Acesso à Informação (LAI) mostram um número muito maior de segurados à espera de uma perícia médica do INSS, totalizando 1.076.172 pessoas. Com isso, ao somar os processos que aguardam uma análise administrativa com os que precisam de uma perícia médica, a fila do instituto totaliza 2.273.922 pessoas.

Como verificar se pedido de benefício foi aceito

Para realizar o acompanhamento do pedido de benefício, o segurado do INSS não precisa contratar ou pedir ajuda de outras pessoas. O instituto deixa claro que todos seus serviços são gratuitos e dispensam intermediários. Confira a seguir o passo a passo para realizar o acompanhamento de pedidos pelo aplicativo Meu INSS:

Primeiro, abra o aplicativo Meu INSS , disponível para Android e iOS. Isso também pode ser feito pelo site de mesmo nome;

, disponível para Android e iOS. Isso também pode ser feito pelo site de mesmo nome; Na página inicial, clique na opção “Entrar com gov.br”;

Informe o CPF e senha e clique em “Entrar” para continuar com o login;

Agora, selecione a opção “Consultar pedidos”;

Por fim, localize o pedido em questão e toque na opção “Detalhar”.

Pronto! Após seguir estes passos simples o segurado do INSS terá acesso a informações constantes no pedido, podendo visualizar a situação e tomar conhecimento se existe alguma providência a ser tomada.