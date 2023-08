INSS paga para um novo grupo de aposentados nesta segunda-feira; confira a lista

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é responsável por garantir a proteção social aos trabalhadores e seus dependentes no Brasil. Entre os benefícios oferecidos pelo INSS estão aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, entre outros.

A cada mês, milhões de segurados aguardam ansiosamente pelo calendário de pagamentos do INSS para receberem seus benefícios.

Calendário de Pagamentos do INSS

O calendário de pagamentos do INSS é divulgado mensalmente e segue uma sequência baseada no último dígito do número do benefício. Os primeiros a receber são os beneficiários que ganham até um salário mínimo, seguidos pelos que recebem acima desse valor.

Para aqueles que recebem até um salário mínimo (R$ 1.320), os pagamentos deste mês serão realizados entre 25 de agosto e 7 de setembro. Já os segurados que recebem mais do que o mínimo terão o pagamento iniciado a partir de 1 de setembro.

É importante ressaltar que o piso previdenciário teve um reajuste em maio, passando para R$ 1.320 a partir do aumento do salário mínimo. Já o teto do INSS subiu cerca de R$ 400, indo de R$ 7.087,22 para R$ 7.507,49.

Consultando as datas de pagamento

Para saber o dia exato do recebimento, o segurado deve verificar o número do benefício (NB), que possui dez dígitos no formato: 999.999.99 9 -9. Nesse caso, é necessário considerar o penúltimo número que fica antes do dígito. Confira abaixo as datas de pagamento dos benefícios de julho.

Beneficiários que recebem até um salário mínimo



Penúltimo dígito Data de pagamento 1 25 de agosto 2 28 de agosto 3 29 de agosto 4 30 de agosto 5 31 de agosto 6 1º de setembro 7 4 de setembro 8 5 de setembro 9 6 de setembro 0 8 de setembro

Beneficiários que recebem acima de um salário mínimo

Penúltimo dígito Data de pagamento 1 e 6 1º de setembro 2 e 7 4 de setembro 3 e 8 5 de setembro 4 e 9 6 de setembro 5 e 0 8 de setembro

Como verificar os valores do benefício?

Os segurados do INSS podem consultar os valores do calendário de pagamentos diretamente pelo site ou pelo aplicativo MEU INSS, disponível para sistemas Android e iOS. Através desses canais, é possível ter acesso às informações sobre os benefícios e aos valores a serem pagos.

Caso não possua acesso à internet, é possível realizar a consulta ligando para a Central de Atendimento do INSS, no número 135. O atendimento é realizado de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h, no horário de Brasília.

Ademais, o INSS desempenha um papel fundamental na garantia da proteção social dos trabalhadores brasileiros. O calendário de pagamentos é aguardado com expectativa pelos beneficiários, que dependem desses recursos para sua subsistência. Saber as datas de pagamento e consultar os valores é essencial para o planejamento financeiro dessas pessoas.

Portanto, fique atento ao calendário de pagamentos do INSS e utilize os canais disponíveis para verificar as informações sobre o seu benefício. O INSS está à disposição para atender e garantir o acesso aos direitos previdenciários de todos os segurados.