INSS quer “CONTAR” aposentados? Entenda a iniciativa

A próxima etapa do Censo planeja abranger cerca de 240 mil cidadãos que já se aposentaram pelo INSS e que possuem associação com a administração pública de Minas Gerais. O propósito fundamental desse estágio é obter dados de cunho pessoal dos envolvidos.

A ação, liderada pelo governo estadual de Minas Gerais, almeja garantir que os registros previdenciários permaneçam em dia. Assim, aposentados e beneficiários do INSS devem ficar atentos aos procedimentos a seguir.

Aposentados do INSS são convocados

A contar da última segunda-feira (07), inicia-se o Primeiro Censo Previdenciário do Regime Próprio da Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg). Nesta fase, que será conduzida por meio digital, aproximadamente 240 mil aposentados e licenciados do Poder Executivo, vinculados ao governo estadual de Minas, serão convocados para se envolver.

Esta etapa é de importância crucial para a manutenção da estratégia previdenciária e a atualização dos registros cadastrais junto ao Ministério da Previdência Social. A fase precedente deste censo já incorporou os beneficiários de pensões.

Tal como anteriormente mencionado, a contribuição para o levantamento será realizada através da internet, utilizando o link disponibilizado no site do Instituto, no Coprev ou ainda no Portal do Servidor. É relevante recordar que a adesão dos idosos situados na condição mencionada é mandatória.

Para guiar o público sobre o processo de recolha de dados, a Diretoria de Previdência do Instituto de Previdência dos Funcionários do Estado de Minas Gerais (Ipsemg) organizou uma transmissão ao vivo. Esta ocorreu na segunda-feira, por meio do canal do YouTube, denominado Ipsemg Online.

Na transmissão, os participantes tiveram a oportunidade de se familiarizar com o passo a passo e apresentaram suas questões por meio do chat. No Ipsemg Online, também estão acessíveis às orientações para a execução do Censo.

Como participar

O procedimento de levantamento será realizado de forma eletrônica através das plataformas do instituto Coprev e do Portal do Funcionário Público. A adesão dos aposentados será programada de acordo com o mês de nascimento, seguindo este itinerário:



Janeiro e março – Entre 7 de agosto e 4 de setembro;

Abril e junho – Entre 18 de agosto e 14 de setembro;

Julho e setembro – Entre 8 de setembro e 5 de outubro;

Outubro e dezembro – Entre 26 de setembro e 23 de outubro.

Até a data de 23 de outubro de 2023, os aposentados deverão autenticar informações como:

Nome;

CPF;

Data de nascimento;

Nome da mãe;

Estado civil;

Condição de saúde;

Endereço;

Contato telefônico;

E-mail;

Além de particularidades a respeito dos dependentes do sistema previdenciário.

Rodada de pagamentos de agosto está para acontecer

O INSS anunciou um novo agendamento para as datas de distribuição de benefícios relativos ao mês de agosto. Essa é uma informação de grande relevância para os 37 milhões de beneficiários atendidos pela instituição neste ano.

As datas de liberação dos pagamentos são determinadas com base no dígito final do número do benefício. Ademais, todas as informações detalhadas foram tornadas públicas pelo Ministério da Previdência Social.

Para checar o demonstrativo do benefício, os beneficiários podem acessar a plataforma Meu INSS, que também é acessível através de dispositivos Android e iOS. Depois de realizar o login usando a conta gov.br, é possível examinar diversas informações sobre os repasses e serviços oferecidos pelo instituto, além de verificar o montante do benefício.

O plano de depósitos do INSS é dividido em duas categorias distintas:

Aqueles que recebem um valor equivalente ao atual salário mínimo estabelecido em R$ 1320;

Indivíduos cujo valor do benefício ultrapassa este valor mínimo fixado.

Essa divisão é implementada para coordenar e agilizar a liberação dos pagamentos para os inúmeros beneficiários assistidos pelo INSS. Quem recebe uma quantia igual ao salário mínimo terão seus benefícios repassados de acordo com o seguinte cronograma (dígito final do benefício):

1 – Receberão no dia 25 de agosto;

2 – Receberão no dia 28 de agosto;

3 – Receberão no dia 29 de agosto;

4 – Receberão no dia 30 de agosto;

5 – Receberão no dia 31 de agosto;

6 – Receberão no dia 1 de setembro;

7 – Receberão no dia 4 de setembro;

8 – Receberão no dia 5 de setembro;

9 – Receberão no dia 6 de setembro;

0 – Receberão no dia 8 de setembro.

Para os beneficiários do INSS que recebem mais do que R$ 1320, as datas de pagamento são organizadas da seguinte forma:

1 e 6 – Receberão no dia 1 de setembro;

2 e 7 – Receberão no dia 4 de setembro;

3 e 8 – Receberão no dia 5 de setembro;

4 e 9 – Receberão no dia 6 de setembro;

5 e 0 – Receberão no dia 8 de setembro.