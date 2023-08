INSS vai fazer mutirões de atendimento NESTES locais; Veja quais!

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) irá realizar mutirões para atender segurados que estão na espera de uma perícia médica. As perícias são necessárias para a aprovação de diversos auxílios e benefícios oferecidos pelo instituto. Sendo assim, os mutirões irão ocorrer em 11 estados brasileiros neste final de semana (26 e 27).

Os mutirões do INSS consistem em 50 médicos peritos realizando perícias médicas, com a previsão de realizar 2.500 atendimentos presenciais. Além disso, os estados que irão contar com o evento são: Rio Grande do Sul, Paraná, Paraíba, Ceará, Pernambuco, Maranhão, Amazonas, Pará, Goiás, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Assistentes sociais também podem participar do mutirão em alguns casos.

O INSS está entrando em contato com os segurados que podem contar com as perícias médicas antecipadas pelos mutirões. No entanto, os interessados também podem realizar o agendamento pelo telefone.

As perícias médicas e avaliações de assistentes sociais serão destinadas apenas para a concessão de alguns benefícios. Sendo assim, incluem-se nos mutirões o benefício por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença) e BPC/Loas, o qual é destinado a idosos acima de 65 anos ou pessoas com deficiência cuja renda mensal por pessoa da família seja de até 1/4 do salário mínimo (R$ 330).

Mutirões do INSS no Rio de Janeiro

No estado do Rio de Janeiro os mutirões de perícia médica do INSS irão ocorrer em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e na Praça da Bandeira, na Zona Norte da capital. Desta maneira, a orientação para essas regiões é de realizar o agendamento para o atendimento presencial. Para isso, basta ligar para a Central Telefônica 135, que atende de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h.

Em Duque de Caxias o mutirão do INSS irá acontecer no sábado (26), na agência da Rua Marechal Deodoro 1.119, no bairro Jardim 25 de agosto. Neste local, o instituto irá oferecer 140 vagas para avaliação social e 150 para a realização de perícias médicas.

Já na Praça da Bandeira os atendimentos do mutirão do INSS irão ocorrer tanto no sábado (26) como no domingo (27). Além disso, a previsão é de que o instituto disponibilize 14 assistentes sociais para a realização de 150 atendimentos. Sendo assim, na Praça da Bandeira não irão ocorrer perícias médicas.



Você também pode gostar:

Quais cidades irão contar com o mutirão?

Confira a seguir quais cidades brasileiras, que se encontram nos estados que foram citados, irão receber os mutirões de atendimento do INSS:

Amazonas – Manaus;

Ceará – Camocim;

Goiás – Trindade;

Maranhão – Pedreiras e Balsas;

Minas Gerais – Betim e Almenara;

Pará – Santarém;

Paraíba – Cajazeiras, Patos e Pombal;

Paraná – Telêmaco Borba e Ibaiti;

Pernambuco – Vitória de Santo Antão;

Rio de Janeiro – Duque de Caxias e Praça da Bandeira (capital);

Rio Grande do Sul – Palmeira das Missões, Santo Antônio da Patrulha e Osório.

O objetivo por trás dos mutirões de atendimento do INSS é reduzir o tempo de espera por perícias médicas e avaliações sociais. Com isso, os pedidos de benefício para o instituto são aprovados, ou negados, mais rapidamente, o que contribui para a diminuição da fila de espera, que está muito grande e se tornou um problema para a autarquia. Na escolha dos locais dos mutirões, o instituto levou em conta não apenas a fila de espera, mas também a disponibilidade de médicos e a estrutura de cada local.