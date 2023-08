Instituto Penedo Previdência informa nova data para finalizar atualização do cadastro dos servidores municipais

Cerca de 105 servidores efetivos da Prefeitura de Penedo (efetivo, aposentado ou pensionista) ainda não atualizaram seus dados no Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Penedo até esta sexta-feira, 25 de agosto.

Para evitar a suspensão do salário, pensão ou benefício desse contingente, conforme prevê a legislação, o Instituto Penedo Previdência estendeu o prazo final do censo previdenciário até 15 de setembro.

Para regularizar a situação, é necessário buscar atendimento na sede do Penedo Previdência, localizada no Largo da Igreja São Gonçalo, Centro Histórico de Penedo, no imóvel onde funcionava a Receita Federal.

O atendimento ao público acontece de segunda à sexta-feira, no horário das 7h30 às 13 horas.

Para saber quais documentos precisa apresentar para atualizar os dados no instituto que administra o regime próprio da previdência municipal, clique no link abaixo.

Documentos-Censo-Previdenciario-Penedo-Previdencia