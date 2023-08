Inteligência Artificial AUMENTA em 20% detecção de câncer de mama; veja

Uma inovação tecnológica está ajudando na luta contra o câncer de mama. De acordo com um recente estudo na Suécia, a Inteligência Artificial foi capaz de aumentar em 20% a detecção desse tipo de câncer, além de otimizar significativamente o trabalho dos radiologistas.

Como a Inteligência Artificial está transformando a detecção de câncer de mama

Um estudo envolvendo mais de 80 mil mulheres na Suécia demonstrou que o uso da Inteligência Artificial no rastreamento de câncer de mama é eficiente e seguro. O trabalho foi publicado na conceituada revista The Lancet Oncology e destaca que a tecnologia identificou 20% mais cânceres do que a análise convencional realizada por dois radiologistas.

Benefícios e limitações da Inteligência Artificial

Além de aumentar a detecção de câncer, os pesquisadores observaram que a IA não elevou o número de falsos positivos e, de forma impressionante, conseguiu reduzir a carga de trabalho de leitura da mamografia em 44%.

No entanto, os pesquisadores alertam que a tecnologia ainda não está pronta para ser implementada amplamente na triagem de mamografia. A autora principal do estudo, Kristina Lang, da Universidade de Lund, enfatizou que é necessário entender a interação entre os radiologistas e a Inteligência Artificial, além de analisar a relação custo-benefício desta tecnologia.

A escassez de radiologistas e o papel da Inteligência Artificial

A demanda por leituras duplas de mamografias, para garantir um diagnóstico preciso, tem aumentado a necessidade de radiologistas. No entanto, em muitos países, há uma escassez desses profissionais. Nesse cenário, a Inteligência Artificial foi proposta para realizar a primeira leitura automatizada das mamografias.

O estudo e seus resultados

O estudo foi realizado com 80.033 mulheres entre 40 e 80 anos. As mamografias foram inicialmente analisadas pela Inteligência Artificial antes de serem avaliadas por um ou dois radiologistas. Com essa abordagem, 244 mulheres tiveram câncer diagnosticado em comparação com 203 na triagem padrão, resultando em uma melhora de 20% na detecção. Além disso, houve uma redução de 44% na carga de trabalho de leitura das mamografias pelos radiologistas.



Olhando para o futuro da detecção de câncer de mama

Embora os resultados sejam promissores, os pesquisadores destacam que há limitações no estudo, como o fato de a análise ter sido realizada em um único centro e restrita a um tipo de dispositivo de mamografia e um sistema de Inteligência Artificial. Portanto, pesquisas adicionais serão necessárias antes de esta tecnologia poder ser implementada no “mundo real”. No entanto, o estudo já demonstra o enorme potencial da Inteligência Artificial no avanço da detecção de câncer de mama.