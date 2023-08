Inter Miami CF deu um passo monumental ao iniciar a construção de Parque da Liberdade de Miami, um complexo recreativo abrangente com inauguração prevista para 2025. A nova sede do clube de futebol mudará o centro de gravidade do time de Estádio DRV PNK de Fort Lauderdale para uma localização privilegiada perto Aeroporto Internacional de Miami.

O momento da conclusão do novo estádio é intrigante, pois se alinha perfeitamente com a data de término da estrela do futebol Lionel Messi contrato atual com o clube. Uma cerimônia formal para marcar o início do processo de construção será realizada ainda este ano.

Em comunicado à imprensa, Jorge Massócio-gerente do Inter Miami, enfatizou o potencial transformador do projeto:

Com o Inter Miami, minha família decidiu construir algo verdadeiramente transformador. Em apenas quatro anos mudamos a percepção mundial do futebol americano. Ao iniciarmos a construção do Miami Freedom Park, essa mesma visão nos guiará. Mal posso esperar para receber nossos torcedores em nosso estádio de última geração e ouvir os gritos enquanto Messi e seus jogadores do Inter Miami entram em campo pela primeira vez em 2025. Jorge Mas

Mas Parque da Liberdade de Miami é mais do que apenas um estádio de futebol. É uma vasta paisagem recreativa que inclui um novo parque público de 58 acres que se tornará o maior de Miami, juntamente com campos de atletismo para jovens e uma ampla gama de opções comerciais e de entretenimento.

A liberdade de sonhar continua A construção do Miami Freedom Park começou oficialmente! Nosso novo estádio específico para futebol com 25.000 lugares, parque público de 58 acres e distrito de entretenimento está programado para ser inaugurado em 2025. Descubra todos os detalhes: https://t.co/4EcGiHmpE1pic.twitter.com/ro0qvb5axp ? Inter Miami CF (@InterMiamiCF) 28 de agosto de 2023

As equipes já estão ativas no canteiro de obras de 131 acres, lançando as bases para o que promete ser um centro comunitário multifacetado. Isto inclui não só o complexo desportivo, mas também espaços comerciais, um hotel e uma grande variedade de restaurantes e lojas.

Devon McCorkle, o recém-nomeado presidente do Miami Freedom Park, comentou sobre a onda de interesse que o projeto despertou: “O nível de atenção e o fluxo de perguntas que estamos recebendo têm sido incríveis, uma prova do impacto positivo do Lionel Messi no Inter Miami CF e na cidade de Miami.”

Entre aqueles que contribuíram para o ambicioso projeto do complexo estão o escritório de arquitetura Arquitectonica, a empresa de design de estádios Manica e os especialistas em gestão de projetos CAA Icon.

A construção de Parque da Liberdade de Miami marca um momento crucial na evolução do futebol americano e dos espaços recreativos comunitários. Com sua visão expansiva e parcerias de alto nível, o projeto deverá se tornar um destino de referência para esporte e lazer em Miami.