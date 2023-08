Intercity Hotels está EM BUSCA de profissionais em SP e RS

A Intercity Hotels, rede de hotéis que pioneira e inovadora no segmento de hotelaria urbana no país, que vem conquistando novos destinos a cada dia, está com ótimas vagas de emprego abertas nos estados de São Paulo e Rio Grande do Sul. Veja abaixo os cargos disponíveis:

Estágio de E-Commerce – São Paulo – SP – Hotelaria;

Assistente Fiscal II – Porto Alegre – RS – Fiscal;

Assistente de Departamento Pessoal – São Paulo – SP – Administração Geral;

Garçom – Porto Alegre – RS – Atendente / Recepção / Garçom;

Coordenador (a) de Recepção e Eventos – Ribeirão Preto – SP – Recepção;

Camareiro (a) – Canoas – RS – Governança;

Recepcionista – Porto Alegre – RS – Recepção;

Coordenador de Recepção e Governança – Porto Alegre – RS – Hotelaria;

Especialista de Processos Operacionais – Porto Alegre – RS – Administração Geral;

Executivo de Contas de Hotel – São Paulo – SP – Venda Externa;

Cozinheiro – Porto Alegre – RS – Cozinha;

Estagiário (a) – São Paulo – RS – Administração Geral;

Supervisor (a) de Andares – Porto Alegre – RS – Hotelaria;

Coordenador de Alimentos e Bebidas – Caxias do Sul – RS – Gastronomia.

Mais sobre a Intercity Hotels

Sobre a rede, vale ressaltar que a Intercity Hotels pertence ao grupo ICH Administração de Hotéis que também detém as marcas Yoo2 by Intercity e Cityhome by Intercity.

Para comodidade de seus hóspedes recentemente a Intercity Hotels fechou uma grande parceria de distribuição com a rede homônima alemã Intercity Hotel, que administra mais de 40 hotéis na Europa, Ásia e outros destinos internacionais.

Com um atendimento próximo e fácil, a Intercity Hotéis tem o compromisso de entregar serviços que facilitem a vida dos hóspedes atendendo às necessidades de quem viaja tanto a negócios quanto a lazer.

Como se inscrever em uma das vagas?

Como você já pôde conferir a lista de vagas, basta precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

