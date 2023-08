Interesse do Pittsburgh Pirates em Shohei Ohtani pode impactar Paul Skenes

EUt tem sido uma fonte de frustração para Pittsburgh Pirates fãs que eles não têm necessariamente a capacidade de atrair os nomes das estrelas em Liga Principal de Beisebol.

Depois Andrew McCutchen saiu e voltou anos depois, o time tem lutado para se apresentar em campo, e como tal foram os donos da primeira seleção geral na Copa deste ano Rascunho da MLB.

Eles usaram essa escolha em prospectos de primeira linha, Paulo Skenesque deveria ser um talento de mão dupla emocionante, mas suas perspectivas de carreira com os piratas podem estar prestes a mudar drasticamente.

Shohei Ohtani pode ser o agente livre mais procurado da história do esporte nesta offseason, com seu contrato com o Anjos de Los Angeles definido para expirar.

Ele deixou claro que é improvável que ele volte a assinar com a equipe, e muitos achavam que ele seria negociado no prazo, mas nenhuma equipe foi capaz de montar um pacote forte o suficiente.

Agora, porém, é o caso de uma guerra de lances entre os times no período de entressafra e há rumores de que o Pirates é um dos times mais interessados ​​e com o espaço necessário para fazer um verdadeiro empurrão para a sensação japonesa.

Ohtani é indiscutivelmente o melhor jogador bidirecional que já jogou Liga Principal de Beisebole se o Pirates conseguir contratá-lo, é claro que Skenes terá que ajustar seu jogo.

Skenes já começou a transição para um talento apenas de pitching

Mesmo que ainda não esteja claro se a equipe assinará OhtaniSkenes não deixou dúvidas sobre onde ele espera seu futuro com a organização.

“Meu corpo se sentiu melhor do que nunca quando não rebati”, disse Skenes ao Pittsburgh Post-Gazette.

“Não acho que isso vá acontecer tão cedo, só porque é preciso muita energia para fazer.

“É preciso muita energia para fazer um [pitch or hit], fazer as duas coisas é difícil. Eu acho que, até certo ponto, um estava tirando o outro, especialmente quando eu também estava pegando.”

Skenes agora está treinando exclusivamente em seu arremesso, apesar do fato de os piratas terem dito a ele que ficariam felizes se ele continuasse como um jogador de mão dupla.