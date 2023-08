Invasão de jornal do Kansas por DUI vazado da Intel sobre restauranteur local

Polícia realiza operação ‘arrepiante’ no jornal do condado de Marion, apreendendo computadores, discos e celulares | através da @sherman_news , @SamarahBailey , @RachelMipro dar @TimVCarpenter #ksleg https://t.co/KR8ITkefh2

Enquanto investigava a dica e confirmava sua veracidade, o editor do Record, Meyer, concluiu que a informação provavelmente vinha do marido de Newell … de quem ela estava se divorciando. Em outras palavras, motivos questionáveis… então ele decidiu passar adiante.

No entanto, ele fez mais do que apenas isso … ele realmente alertou os policiais sobre o fato de que essa informação havia vazado para eles – embora não esteja claro o porquê. De qualquer forma, o tiro saiu pela culatra.

Parece que Newell ficou a par do fato de Meyer e companhia. tinham obtido essa informação e acreditavam que o haviam feito ilegalmente … algo que o Registro do Condado de Marion nega. No entanto, ela foi à polícia e apresentou uma queixa … que se transformou em um mandado de busca completo que a juíza do Tribunal Distrital do Condado de Marion, Laura Viar, assinou.