iPhone 11 é o usado mais vendido de 2023

O iPhone 11, lançado há quase quatro anos, continua sendo um dos smartphones mais populares no Brasil. Além de ser muito procurado em varejistas que o vendem como novo, ele também faz muito sucesso em plataformas especializadas no comércio de usados.

De acordo com um levantamento da Trocafone, ele foi o aparelho mais vendido do site no primeiro semestre deste ano, e a OLX revelou que o dispositivo teve o maior volume de vendas entre todos os celulares nos seis primeiros meses de 2023.

Motivos da Preferência Pelo iPhone 11

Um dos fatores que ajudam a explicar essa preferência pelo iPhone 11 é o preço. Conforme a Apple atualiza sua linha de smartphones, o preço do iPhone 11 vai caindo. O dispositivo chegou ao Brasil com valores próximos dos R$ 6 mil, mas hoje pode ser encontrado por menos de R$ 3 mil nas principais varejistas do país. Essa redução de preço tornou o iPhone 11 mais acessível para um público maior, impulsionando suas vendas.

Variações do iPhone 11

O iPhone 11 foi divulgado em três versões que diferem apenas no tamanho da tela e conjunto de câmeras. Enquanto o modelo padrão conta com um display de 6,1 polegadas, o Pro possui uma tela de 5,8 polegadas e o Pro Max uma tela de 6,7 polegadas. A versão mais básica do iPhone 11 apresenta dois sensores traseiros, enquanto as versões mais caras possuem uma câmera extra.

Desempenho e Hardware

O hardware do iPhone 11 é o mesmo para todas as versões e tem como principal destaque o chip A13 Bionic, desenvolvido pela própria Apple. Mesmo após quatro anos de seu lançamento, esse componente continua sendo um dos mais poderosos do mercado. O chip A13 Bionic garante um desempenho excelente e permite que os usuários executem aplicativos e jogos mais recentes com facilidade.

Câmeras de Alta Qualidade

O iPhone 11 conta com um conjunto de câmeras duplo, composto por um sensor principal de 12 MP e uma lente ultrawide também de 12 MP. Com esse aparelho, é possível realizar gravações com resolução 4K a 60 FPS, proporcionando imagens de alta qualidade. Além disso, ele apresenta uma câmera frontal de 12 MP, que oferece recursos como o modo retrato, gravações em 4K e câmera lenta.



Suporte para Atualizações de Software

Investir em um aparelho topo de linha, como o iPhone 11, garante aos usuários suporte para atualizações de software e segurança por um longo período de tempo. Mesmo sendo lançado em 2019, o iPhone 11 deve receber o iOS 17, previsto para chegar no próximo trimestre, sem nenhum problema.

As atualizações de software evitam que os smartphones fiquem “obsoletos” rapidamente e, no caso dos iPhones, o bom hardware consegue dar conta da execução de novas versões do iOS e também de novos recursos.

Garantia de Qualidade e Durabilidade

A marca Apple é conhecida por sua qualidade e durabilidade, e o iPhone 11 não é exceção. O cuidado com os materiais de construção e o rigoroso controle de qualidade garantem que o aparelho seja resistente e confiável. Além disso, o iPhone 11 conta com certificações de resistência à água e poeira, o que aumenta sua vida útil e protege o dispositivo contra danos acidentais.

Acessórios e Ecossistema Apple

Outro ponto positivo do iPhone 11 é o seu ecossistema Apple. Os usuários têm acesso a uma ampla gama de acessórios, como fones de ouvido, smartwatches e alto-falantes, que são projetados para funcionar perfeitamente com o dispositivo.

Além disso, o iPhone 11 possui integração com outros produtos da Apple, como o Mac, o iPad e o Apple Watch, o que proporciona uma experiência completa e harmoniosa para os usuários que já possuem outros dispositivos da marca.

Ademais, o iPhone 11 continua sendo um sucesso duradouro no mercado brasileiro de smartphones. Sua popularidade se deve ao preço acessível, ao desempenho poderoso, às câmeras de alta qualidade, ao suporte para atualizações de software e à garantia de qualidade e durabilidade. Se você está procurando um smartphone confiável e cheio de recursos, o iPhone 11 é uma excelente opção.