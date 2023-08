iPhone 15 Pro e Pro Max devem chegar com preços altos; confira

Os fãs da Apple já estão ansiosos pelo lançamento do aguardado iPhone 15. De acordo com informações divulgadas por Mark Gurman, setorista de Apple da Bloomberg, o evento de lançamento está marcado para o dia 12 de agosto. Essa nova geração do iPhone promete trazer diversas inovações relacionadas a processadores, câmera e acabamento. No entanto, uma das preocupações dos consumidores é o possível aumento no preço do produto.

Preços Salgados e Expectativas

A Apple é conhecida por oferecer produtos de alta qualidade, mas também por ter preços que podem ser considerados elevados. No Brasil, por exemplo, as versões Pro e Pro Max do iPhone 14 já estão disponíveis a partir de R$ 9.499 e R$ 10.499, respectivamente, no site oficial da empresa. Com base nesses valores, o analista de tecnologia da Haitong International Securities, Jeff Pu, acredita que o preço do iPhone 15 Pro pode começar em US$ 1.099, um aumento em relação ao iPhone 14 Pro que custava US$ 999. Já o iPhone 15 Pro Max poderá ter um preço inicial de US$ 1.199.

É importante ressaltar que esses valores são apenas especulações e que somente no evento de lançamento teremos informações oficiais sobre os preços do novo iPhone 15.

Evento de Lançamento do iPhone 15

A Apple divulgou em seu site oficial a data do evento de lançamento do iPhone 15. Será no dia 12 de setembro, às 14h (horário de Brasília), e poderá ser acompanhado através do Apple TV+ ou do site da empresa. Além do iPhone 15, o evento também deve apresentar o lançamento das novas versões dos AirPods, os fones de ouvido da Apple, e do Smart Watch, o relógio inteligente da empresa.

A pré-venda dos lançamentos costuma começar na sexta-feira seguinte ao evento de apresentação, ou seja, no dia 15 de setembro.

Inovações no iPhone 15

Com base nas informações divulgadas até o momento, espera-se que o iPhone 15 traga diversas inovações em relação ao seu antecessor. Uma das principais melhorias deve ser no processador. A Apple costuma desenvolver seus próprios chips, e a nova geração do iPhone não será diferente. Espera-se que o iPhone 15 conte com um processador ainda mais poderoso, capaz de oferecer um desempenho superior e maior eficiência energética.



Outra área que deve receber melhorias é a câmera. Os modelos Pro e Pro Max do iPhone 14 já possuem câmeras de alta qualidade, mas a expectativa é que o iPhone 15 traga ainda mais recursos e aprimoramentos nesse aspecto. A Apple tem investido bastante em tecnologias de fotografia e vídeo, e é provável que o novo iPhone conte com recursos avançados nesse sentido.

Além disso, especula-se que o iPhone 15 possa trazer um novo design e acabamento. A Apple costuma surpreender os usuários com mudanças estéticas em suas novas gerações de produtos, e não seria diferente com o iPhone 15. Espera-se que o novo modelo conte com um design mais moderno e elegante, além de materiais de alta qualidade.

Impacto do iPhone 15 nos Consumidores

Com o possível aumento no preço do iPhone 15, é natural que os consumidores fiquem preocupados com o impacto financeiro dessa compra. No entanto, é importante lembrar que a Apple oferece opções de parcelamento e programas de troca, o que pode facilitar o acesso ao novo iPhone para muitos usuários.

Além disso, é válido ressaltar que o iPhone é um produto de alta qualidade e durabilidade, o que significa que o investimento pode ser compensado ao longo do tempo. A Apple também oferece um ecossistema completo de produtos e serviços, o que pode agregar valor à experiência do usuário.

Aproveite os programas de Troca

O lançamento do iPhone 15 está próximo e a expectativa é alta. Com inovações em processadores, câmera e acabamento, o novo modelo promete entregar uma experiência ainda melhor para os usuários da Apple. No entanto, é importante considerar o possível aumento no preço e avaliar o impacto financeiro dessa compra. Com opções de parcelamento e programas de troca, a Apple busca tornar o novo iPhone mais acessível aos consumidores. Resta aguardar o evento de lançamento para conhecer todos os detalhes sobre o iPhone 15 e decidir se vale a pena investir nessa nova geração do smartphone da Apple.