iPhone 15 será FINALMENTE lançado; saiba quando

A empresa líder no ramo da tecnologia, Apple, famosa por sua inovação e produtos emblemáticos, acaba de anunciar a tão aguardada data pelos admiradores e clientes ao redor do mundo: o lançamento da tão esperada série de dispositivos móveis, iPhone 15.

Ao que tudo indica, a divulgação ocorrerá em 13 de setembro. Contudo, um fato intrigante é que as operadoras norte-americanas estão solicitando que seus funcionários evitem tirar folgas durante esse período. Isso aumenta as especulações sobre uma possível relação com o anúncio da Apple referente ao iPhone 15.

Possível atraso no lançamento do iPhone 15

Apesar da data divulgada, surgem incertezas a respeito do exato conteúdo do anúncio dos mais recentes produtos da empresa da maçã. Boatos apontam para possíveis atrasos no lançamento dos esperados dispositivos.

De acordo com as declarações do analista do Bank of America, Wamsi Mohan, a apresentação real pode ser adiada para o mês de outubro. Desse modo, tal fato adiciona um toque de mistério à programação de lançamento.

A Apple é famosa por seguir um cronograma estratégico em suas divulgações. Portanto, caso os sinais se confirmem, a fase de pré-compra dos novos iPhones pode ter início em 15 de setembro.

Assim, as vendas para o público em geral serão liberadas sete dias após, em 22 de setembro. Comparativamente, a série iPhone 14 foi anunciada em 7 de setembro, enquanto a geração anterior, iPhone 13, teve seu lançamento oficial em 14 de setembro.

Calendário estratégico da Apple

A próxima estreia da Apple, o iPhone 15, projeta-se como um evento importante na linha de produtos. Conforme informações vazadas e conjecturas, quatro variantes diversas podem ser reveladas: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max.

Possíveis inovações no iPhone 15



Você também pode gostar:

Quanto às especulações, o iPhone 15 se diferencia como a edição que receberá a mais significativa renovação em 2023. Afirma-se que o “smartphone inicial” da Apple será equipado com uma câmera de 48 MP e uma tela Dynamic Island. Além disso, há expectativa em relação à substituição do conector Lightning pelo padrão USB Tipo-C, em conformidade com as orientações da União Europeia para a implementação de novos padrões eletrônicos.

Inovações de hardware e design

Rumores adicionais indicam que a Apple está avaliando a possibilidade de diminuir as margens ao redor do display, escolhendo uma estrutura de titânio ao invés de aço inoxidável, o que pode influenciar tanto o visual quanto a resistência.

A companhia também estaria prestes a introduzir o chip A16 Bionic nos modelos comuns e o A17 nas variantes Pro, assegurando avanços notáveis em desempenho e eficácia.

Desempenho da bateria

Em relação à independência, os modelos da Apple da série iPhone 15 mostram-se prontos para proporcionar maior capacidade de bateria, potencialmente ultrapassando em cerca de 600 mAh os modelos prévios. O iPhone 15 Pro, em particular, pode alcançar uma diminuição no consumo de energia de até 35% com a adoção do chip A17 Bionic.

Reinventando as características tradicionais, mas com possíveis mudanças

Fofocas também insinuam que a empresa da maçã pode reconsiderar elementos clássicos em seus celulares, como trocar a “tecla” física na lateral por um botão, abrindo novas oportunidades para atalhos personalizados e funções distintas.

Em síntese, a tão esperada série iPhone 15 da Apple será divulgada em 13 de setembro. Apesar de haver boatos sobre possíveis atrasos, a companhia parece seguir uma abordagem estratégica estabelecida para suas revelações. Com várias inovações previstas, o iPhone 15 possui o potencial de elevar mais uma vez o patamar da tecnologia.

Apple Watch também é novidade

Além das possíveis inovações do iPhone 15 Pro, está em desenvolvimento um novo Apple Watch que já promete um processador S9, capaz de elevar significativamente o desempenho do relógio digital.

Junto com os dispositivos, também será lançado o sistema iOS 17, a mais recente atualização da Apple, trazendo consigo diversos recursos exclusivos e inéditos.

Entre as novidades, destacam-se uma tela de repouso personalizável com seleção de widgets, capacidades de transcrição de áudio, ícones únicos para cada contato, ferramentas para a criação de adesivos e um novo modo de compartilhamento por proximidade com o AirDrop.

Portanto, é esperado que a empresa atenda às expectativas do público no próximo mês, época tradicional para os lançamentos da marca, embora possa haver a possibilidade de adiamento devido a alguns fatores externos.