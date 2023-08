IPHONE 15 tem supostas fotos da porta USB vazadas e choca brasileiros

Os rumores sobre a próxima geração do iPhone estão ganhando força, especialmente em relação à adoção de portas USB-C. Vazamentos recentes indicam que o iPhone 15, juntamente com suas variantes iPhone 15 Plus e iPhone 15 Pro Max, poderão contar com esse novo formato de conexão.

Essas especulações ganharam mais credibilidade com as fotos vazadas pelos leakers @lipilipsi e @John011235, que mostram as supostas peças de instalação dos conectores USB-C nas carcaças dos aparelhos.

A Transição do Lightning para o USB-C

A Apple já havia confirmado a adoção do conector USB-C para se adequar às regras impostas pela União Europeia. No entanto, ainda não se sabe oficialmente em qual geração dos iPhones essa transição ocorrerá. Analistas renomados, como Mark Gurman e Ming-Chi Kuo, sugeriram que essa mudança aconteceria globalmente em 2023.

A aprovação de uma lei pela Europa que obriga o uso de portas USB-C em dispositivos eletrônicos também reforçou essa possibilidade.

Imagens Vazadas Reforçam os Rumores

Embora as imagens vazadas não mostrem os aparelhos em si, elas revelam as peças utilizadas para a instalação dos conectores USB-C nas carcaças dos iPhones. É possível observar a estrutura central de transferência de dados comum às portas USB-C, enquanto o atual conector Lightning é apenas um furo vazio em formato de “pílula”.

Cada peça corresponde a um dos modelos da família iPhone 15, incluindo o modelo base, o Plus e o Pro Max.

Diferenças de Formato Entre os Modelos

Um ponto interessante revelado pelas imagens é o formato da estrutura a ser fixada nas laterais dos telefones. Apesar de terem cores diferentes, as portas do iPhone 15 e do iPhone 15 Plus possuem o mesmo formato, enquanto o iPhone 15 Pro Max possui uma construção mais encorpada, com uma placa de metal em forma de trapézio.



Essas diferenças de formato dão mais credibilidade ao suposto vazamento e podem indicar uma distinção de recursos entre os modelos.

Possíveis Limitações na Transferência de Dados

Rumores indicam que a transição do Lightning para o USB-C não será simplesmente uma troca de conexão, mas sim uma oportunidade para a Apple adicionar seu toque distintivo. Segundo informações não confirmadas, apenas o iPhone 15 Pro oferecerá alta velocidade de transferência de dados, enquanto os modelos base ficarão limitados ao antigo protocolo USB 2.0, o mesmo utilizado pelo cabo Lightning.

Além disso, para aproveitar recursos como carregamento rápido, o consumidor precisará adquirir apenas cabos certificados pelo programa Made for iPhone (MFi).

Restrições a Cabos de Terceiros

Embora cabos de outras marcas, incluindo os utilizados por smartphones Android, possam funcionar normalmente nos novos iPhones, eles podem ser limitados em termos de taxas de transferência e potência de recarga. A Apple pode restringir recursos avançados apenas aos cabos oficiais certificados.

Essa medida pode ser justificada pela garantia de uma experiência sólida e segura para os usuários, mas também pode ser vista como uma forma de manter a receita de acessórios que a Apple possui com o conector Lightning.

Possível Data de Lançamento e Próximo Evento da Apple

De acordo com o analista Mark Gurman, é provável que a Apple revele a linha iPhone 15 em um evento que ocorrerá entre os dias 12 e 13 de setembro. Essa previsão se baseia tanto nos vazamentos crescentes quanto no histórico de lançamentos da marca. Com a proximidade dessa data, é esperado que mais novidades e informações sejam divulgadas.

Ademais, os rumores em torno do iPhone 15 e sua possível adoção de portas USB-C estão cada vez mais fortes. As fotos vazadas pelas fontes confiáveis @lipilipsi e @John011235 mostram as peças de instalação dos conectores USB-C nas carcaças dos aparelhos, reforçando as especulações sobre a transição do Lightning para o USB-C.

Ainda não se sabe oficialmente em qual geração essa mudança ocorrerá, mas analistas sugerem que será globalmente em 2023. Resta aguardar os próximos eventos da Apple para confirmar todas essas informações e conhecer os detalhes do tão aguardado iPhone 15.