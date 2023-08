iPhone pela METADE do preço; saiba como adquirir

Almejar um iPhone recém-lançado. Essa, certamente, é a intenção de muitos indivíduos, especialmente quando se trata de utilizar esse dispositivo móvel como uma ferramenta de trabalho. Diversas pessoas sabem que ele proporciona uma dose extra de qualidade ao tirar fotos, por exemplo.

No entanto, embora é extremamente útil em algumas situações, o iPhone tende a ser fora do alcance para muitos brasileiros. Isso porque o seu preço geralmente é mais elevado.

Ótima notícia para quem deseja adquirir um iPhone

A ótima notícia para os entusiastas da tecnologia é que esse cenário está em processo de transformação. A Apple e a operadora TIM possuem uma parceria estratégica carregada de vantagens significativas para clientes interessados em adquirir um iPhone bem novinho.

Os descontos em dispositivos desta categoria, aliados ao acesso gratuito ao chamado Apple One, contribuem para tornar as experiências mais abrangentes e acessíveis, como será explicado ao longo deste conteúdo. Os planos para obter um iPhone novíssimo o mais rapidamente possível.

A parceria oferece dois planos por mês, um com 50 GB e outro com 100 GB. Essa é uma forma de incentivar a atração de novos clientes e permitir que eles aproveitem inúmeros benefícios.

Com a iniciativa, a operadora TIM não apenas aumenta suas chances de conquistar novos clientes, mas também fortalece os laços com os clientes já existentes. Assim, proporcionará incentivos para que continuem escolhendo a empresa. Qualidade e Inclusão gratuita são aspectos integrantes do Apple One.

Os dispositivos da marca Apple são conhecidos por sua qualidade, design elegante e inovação tecnológica, fatores que tornam um iPhone novo objeto de desejo para muitas pessoas. A integração do ecossistema da própria marca, permitindo o compartilhamento e a sincronização de diversos dados entre dispositivos Apple, é outra característica valorizada pelos usuários, garantindo uma experiência de uso conveniente e fluida.

Também é importante mencionar o acesso ao chamado Apple One, que oferece serviços como streaming de vídeo, música, jogos e armazenamento em nuvem, complementando ainda mais as capacidades do iPhone. Detalhes adicionais sobre a parceria entre TIM e Apple.



Planos para comprar um iPhone novo

Para aqueles que consideram adquirir um iPhone junto com um plano de internet, a TIM+Apple pode ser uma excelente oportunidade de ter descontos e outras vantagens. Os descontos oferecidos pela TIM para aqueles que compram um iPhone são realmente atrativos, apresentando grandes economias, de acordo com a exemplificação a seguir:

14 (128 GB) – R$ 3.999 (custava R$ 7.599);

14 (256 GB) – R$ 4.999 (custava R$ 8.599);

13 (128 GB) – R$ 3.499 (custava R$ 6.499);

12 (256 GB) – R$ 2.999 (custava R$ 7.199);

Por fim, é essencial que cada cliente analise cuidadosamente suas necessidades. Dessa forma, deve comparar diversas ofertas, a fim de determinar se realmente pode se beneficiar dessa parceria.

Modelo 15 está próximo de chegar

À medida que nos aproximamos do mês de setembro de 2023, cresce exponencialmente a empolgação do público em relação ao próximo lançamento do iPhone da Apple.

Uma das principais novidades aguardadas para o modelo Pro é a incorporação de titânio em sua estrutura. Isso garantirá maior resistência ao aparelho, ao mesmo tempo, em que o tornará mais leve e durável.

Outra mudança bastante esperada é a inclusão do carregador USB-C, o que facilitará o uso de cabos mais comuns. Há também especulações sobre um novo design para a tela frontal, com a substituição do notch original por uma Dynamic Island, que será uma barra de opções flutuante.

As bordas também serão reduzidas em um terço, tornando-as mais finas e aumentando o espaço útil da tela. O botão silenciável também sofrerá uma mudança drástica, tornando-se personalizável.

Entretanto, é importante considerar que todas essas inovações podem resultar em um aumento significativo nos preços dos smartphones, tanto nos Estados Unidos quanto em outros países.