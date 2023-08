IPHONE PRO MAX por R$2MIL. Leilão da Receita Federal está ABERTO com iphones, xiaomi e muito mais

A Receita Federal do Brasil está oferecendo uma oportunidade incrível para os entusiastas de tecnologia. Esta instituição governamental, responsável pelas questões tributárias do país, está realizando um leilão de mais de 500 lotes, que contém uma grande variedade de produtos eletrônicos, incluindo os tão desejados smartphones da iPhone e Xiaomi.

O que esperar deste leilão?

Nos primeiros 108 lotes do leilão, encontram-se smartphones com lances iniciais na faixa de R$ 2.000. Entre os itens disponíveis, há iPhone Pro Max (modelo não especificado) e dois celulares Xiaomi — Redmi 9A e Redmi Note 9S.

Entre os lotes seguintes, encontra-se uma variedade de combinações de smartphones da Apple e da Xiaomi. Por exemplo, os lotes 19 e 49 contêm dois iPhones 8 Plus (lançado em 2017) e vários modelos de celulares da fabricante chinesa.

Xiaomi e iPhone

Nos lotes 49 e 19, com lance inicial de R$ 2.000, estão disponíveis dois iPhone 8 Plus, 10 Redmi Note 9I, três Redmi 9C, e uma variedade de outras opções da Xiaomi. Esses lotes proporcionam uma excelente oportunidade para presentear amigos e familiares com smartphones de qualidade por várias datas comemorativas.

Dos lotes 314 ao 318, há um combo de dez iPhones 7 (lançado em 2016) com lance inicial de R$ 3.400. No entanto, esses lotes estão abertos apenas para pessoas jurídicas, o que pode dificultar a aquisição por pessoas físicas.



Você também pode gostar:

Mais do que apenas smartphones

Além dos smartphones, os lotes 201, 202 e 203 contêm aspiradores-robôs da Xiaomi com lance inicial de R$ 900. Já os grupos 204 e 205 contam com 17 aspiradores e lance inicial de R$ 15.000.

Como participar do leilão da Receita Federal

Para participar do leilão da Receita Federal, é preciso seguir alguns passos:

Obtenha um certificado digital (comprado à parte); Consiga um código de acesso pelo Portal e-CAC Leia atentamente o edital, disponível neste link Realize as propostas na mesma página do edital, informada acima.

É importante ressaltar que a Receita Federal não entrega os lotes para os autores das propostas vencedoras. A responsabilidade de retirada do produto é exclusiva de quem deu o lance ganhador. Portanto, é fundamental verificar o local onde o produto está armazenado antes de fazer um lance.

Este leilão da Receita Federal é uma oportunidade única de adquirir produtos de alta qualidade por preços muito mais baixos do que os encontrados no mercado. No entanto, é importante lembrar que, como em qualquer leilão, é preciso ter cautela e fazer lances responsáveis. Boa sorte a todos os participantes!