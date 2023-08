Irina Shayk emboscada com memes de Cristiano Ronaldo em meio ao romance de Tom Brady

EUrina Shayk namorou Cristiano Ronaldo por cinco anos, de 2010 a 2015, e apesar de estar há quase uma década afastado desse relacionamento, ela ainda não consegue escapar dos fãs do craque, como evidenciado por sua seção de comentários no Instagram.

Shayk, 37, começou recentemente a namorar o quarterback aposentado da NFL, Tom Brady, e agora os fãs do CR7 estão inundando seu IG com fotos, vídeos e memes de Ronaldo. Eles também usam imagens de sua esposa, Georgina Rodriguez, para irritar a modelo.

A supermodelo parece indiferente ao ataque de conteúdo de Ronaldo em seus comentários. Ela se tornou popular por namorar com ele, mas teve um filho com o ator Bradley Cooper.

Shayk e Cooper desistiram após quatro anos de namoro. Seus fãs, no entanto, não estão emboscando sua conta de mídia social com memes de The Hangover.

Seu post mais recente, uma sessão de tênis sexy alguns dias atrás, é uma das seções de comentários mais cheias de CR7, mas a prática de fazer isso começou quando ela foi vista pela primeira vez com Brady.

Iryna Shayk vs. Gisele Bündchen

Brady, 46, se divorciou da supermodelo Gisele Bündchen no final do ano passado e finalmente se mudou para Shayk.

Bundchen, 43, também foi arrastada para a seção de comentários de Shayk por fãs de Ronaldo, comparando-a com a nova vaia de Brady.