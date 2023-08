Irmão de Lil Tay suspeito de orquestrar boato de mídia social, ex-empresário sugere motivo

Lil TayO ex-empresário do ‘s expressou uma mistura de emoções, revelando uma sensação de alívio entrelaçada com desconfiança em relação aos acontecimentos recentes. Em resposta aos desenvolvimentos tumultuosos, a sensação da mídia social desmantelou as ondas de “desinformação e rumores dissonantes” que inundaram seu feed do Instagram. Ela atribuiu esse desastre a um “terceiro comprometido” e não à sua família, como afirmou inicialmente um comunicado.

O cenário enigmático gerou incertezas, com seu empresário anterior, Harry Tsang, inicialmente lutando para confirmar sua segurança. No entanto, ele agora divulgou seu alívio com o bem-estar dela. No entanto, uma suspeita persistente de segundas intenções obscurece a situação. Tsang postula que pode haver um “motivo alternativo” em jogo, potencialmente orquestrado pelo irmão de Lil Tay.

“À luz da garantia de segurança de Lil Tay, uma sensação de alívio toma conta de mim. No entanto, o incidente de hacking relatado aumenta o ceticismo. A restauração de uma conta comprometida em plataformas como Meta/Instagram raramente exige um período de 24 horas”, Harry expresso pensativamente.

Dirigindo a atenção para o irmão de Lil Tay, cuja propensão para ações audaciosas é bem conhecida, Tsang refletiu ainda: “Simultaneamente, sou levado a contemplar um propósito diferente por trás dessa ocorrência.”

“Se a motivação subjacente é realmente reviver a proeminência de Lil Tay na esfera pública, isso reflete um certo grau de imprudência. As possíveis consequências de recorrer a tais táticas, especialmente em termos de influenciar o público mais amplo, devem ser pesadas”, afirmou Harry sabiamente.

Lil Tay falou sobre sua falsa notícia de morte

As alegações de Harry surgiram após a conversa franca de Lil Tay com o TMZ, onde ela falou sobre o traumático dia anterior. “Quero enfatizar que meu irmão e eu estamos sãos e salvos, embora eu esteja lutando contra o desgosto e encontrando palavras para expressar minhas emoções”, revelou ela, relatando o ataque de telefonemas emocionais de pessoas preocupadas.

Em uma tentativa de desmascarar o caos, Lil Tay também revelou: “Minha conta do Instagram foi manipulada por terceiros, ampliando falsidades inquietantes sobre mim, a ponto de me nomear erroneamente como ‘Claire Hope’. Meu nome legal permanece Tay Tian.”

A apreciação pela ajuda de Meta em recuperar sua conta reverberou nas palavras de Lil Tay, levando-a a retirar o falso anúncio de morte divulgado por sua família. As linhas comoventes da declaração narravam uma perda inexplicável, mostrando a complexa teia de emoções que enredava essa peculiar sequência de eventos.