Ironia sombria: apoiador do filme ‘O Som da Liberdade’ enfrenta acusações de sequestro de crianças

Oum dos patrocinadores do filme anti-tráfico de crianças financiado por crowdfunding, “som da liberdade”, encontraram-se em uma reviravolta chocante quando foram recentemente presos e acusados ​​de sequestro de crianças, levantando as sobrancelhas sobre seu suposto envolvimento no mesmo crime que o filme condena.

Fabiano Marta, um nome creditado como um dos investidores que apoiou a criação do filme, agora enfrenta acusações de sequestro infantil. A reviravolta inesperada gerou ondas nas plataformas de mídia social, principalmente no Facebook, onde Marta aparentemente expressou orgulho em contribuir para o filme. De acordo com um processo judicial e postagens que foram retiradas, a prisão de Marta e a conexão com “Sound of Freedom” vieram à tona.

“Sound of Freedom” gira em torno dos esforços da Operation Underground Railroad, uma organização dedicada ao combate ao tráfico sexual infantil. O filme destaca os esforços de seu fundador, Tim BallardRetratado por Jim Caviezel.

A Polícia Metropolitana de St. As capturas de tela de suas postagens, embora não verificadas de forma independente, parecem corroborar seu envolvimento no financiamento do filme.

O filme foi um sucesso de bilheteria

Apesar da controvérsia em torno de Marta, “Sound of Freedom” em si tem feito manchetes por seu desempenho de bilheteria substancial, acumulando mais de $ 155 milhões em todo o mundo. No entanto, os números financeiros foram obscurecidos pela iniciativa “Pay It Forward” da Angel Studios, permitindo que as compras de ingressos em massa sejam contadas como “doações”, independentemente do resgate.

O filme é estrelado por Jim Caviezel como Tim Ballard, o fundador da Operation Underground Railroad. Além de seu papel no filme, o endosso de Caviezel às teorias da conspiração baseadas em QAnon tem sido um ponto de discussão. Com uma carreira que abrange vários filmes como “A Paixão de Cristo”, “The Thin Red Line” e a série da CBS “Person of Interest”, o nome de Caviezel permanece entrelaçado com sua atuação e crenças pessoais.