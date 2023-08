ISENÇÃO do IPVA para ESTE grupo de pessoas faz motoristas COMEMORAREM

No âmbito das conversas sobre tributos, uma vem se destacando. A recente regulamentação relativa ao IPVA traz boas notícias para os condutores brasileiros.

Segundo informações há pouco tempo, certos veículos e motoristas estão agora isentos do ônus deste pagamento. Não é para menos que essa isenção do IPVA está gerando celebrações por várias partes do país.

Quem tem o privilégio de ser dispensado do IPVA?

O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores é comumente conhecido como IPVA. Esta é uma das taxas anuais que os proprietários de automóveis têm que encarar.

No entanto, recentes revelações sugerem que, em 2023, uma considerável quantidade de motoristas poderá ficar livre deste compromisso. Segundo dados divulgados na Internet, aproximadamente um terço dos cidadãos brasileiros que possuem veículos podem estar habilitados a solicitar a isenção do pagamento do IPVA.

Esta isenção pode ser concedida sob duas principais óticas:

Condições médicas do proprietário;

Ano de fabricação do veículo.

No tocante ao primeiro critério, foi divulgado que donos de veículos que enfrentam determinados problemas de saúde mental podem ser beneficiados com a dispensa deste encargo. Entretanto, é fundamental ressaltar que cada estado do Brasil mantém suas próprias diretrizes quanto a quais condições se enquadram neste benefício.

A outra vertente de isenção está ligada à antiguidade do veículo. A determinação do número de anos que um automóvel precisa ter para ser liberado do IPVA varia de um estado para outro.

Estados como Acre, Goiás e Roraima lideram a lista com as regulamentações mais generosas, isentando veículos com uma década de uso. Por outro lado, a maior parte dos estados brasileiros optou por estabelecer o critério de 15 anos de fabricação como padrão para a isenção.



Casos especiais incluem Alagoas, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo, nos quais o veículo deve ter, pelo menos, 20 anos. No estado do Mato Grosso, este prazo é de 18 anos.

Postura de políticas restritivas

Em contrapartida, Santa Catarina adotou uma política mais rigorosa, concedendo isenção somente a veículos fabricados até 1985. Outras unidades federativas, como Pernambuco e Minas Gerais, optaram por um esquema progressivo: o montante do imposto é gradativamente reduzido à medida que o veículo envelhece.

Diante de todas essas mudanças, é imperativo que os motoristas estejam atentos às implicações resultantes da não quitação do IPVA. Em estados como São Paulo, por exemplo, a negligência deste tributo pode resultar em penalidades substanciais. A sanção começa com uma taxa diária de 0,3% sobre o montante pendente, podendo alcançar até 18%.

Deste modo, o ano de 2023 traz uma nova perspectiva para os proprietários de veículos no Brasil. Com variados estados adotando políticas mais maleáveis em relação ao IPVA, antecipa-se que o orçamento de muitos cidadãos brasileiros seja favorecido de forma positiva. Apesar disso, é essencial estar informado acerca das regulamentações específicas do seu estado e garantir a aderência a todas as obrigações fiscais.

Detran-AP encerrará em breve prazo de pagamento do IPVA cota única

Motoristas do Amapá têm até a próxima terça (15) para efetuar o pagamento da parcela única do IPVA e de outras tarifas do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AP). O prazo limite concede a possibilidade de obter um desconto integral de 100% em relação a juros e penalidades.

Em relação ao período para requisitar a opção de parcelamento, que é viável em até 48 prestações, ele se estende até o dia 31 de agosto. O Detran-AP comunicou que o Programa de Recuperação Fiscal (Refis) não é aplicável a infrações de trânsito.

Os abatimentos oferecidos pelo Refis se estendem igualmente a serviços como renovação anual de licença, taxa de estacionamento, verificação, autorização e reboque. O programa de refinanciamento já tinha sido estendido neste ano, sendo esta a última data de acordo com informações fornecidas pelo Detran-AP.