IShowSpeed ​​não é banido do YouTube após expor o pênis em stream

iShowSpeed pode dar um suspiro de alívio depois que acidentalmente expôs seu pênis na frente de milhares de telespectadores ao vivo na quarta-feira – TMZ Sports descobriu que o popular jogador NÃO está proibido de postar no YouTube após o incidente.

Como relatamos anteriormente, Speed ​​​​se expôs enquanto jogava “Five Nights at Freddy’s” – o que parecia ser um mau funcionamento genuíno do guarda-roupa, pois ele reagiu a um grande momento do jogo.