IShowSpeed ​​​​retorna ao streaming do YouTube e aborda o incidente do pênis

iShowSpeed voltou ao YouTube na sexta-feira … e o popular streamer falou sério sobre seu infame mau funcionamento do guarda-roupa – implorando a seus espectadores que parassem de trollá-lo por causa do incidente.

Speed ​​​​estava emocionado ao voltar para a frente da câmera – inicialmente enlouquecendo aqueles que o chamavam incessantemente de “IShowMeat” … antes de se acalmar e falar com o coração.

Apesar dos apelos de Speed, seu bate-papo foi inundado com emojis de bife e outros comentários ao longo de sua transmissão… e, a certa altura, ele deixou a câmera para se recompor.

IShowSpeed ​​não é banido do YouTube após expor o pênis em stream

Enquanto tentava jogar, Speed ​​​​foi bombardeado com ainda mais trolls do que no Roblox … e embora algumas pessoas tenham palavras encorajadoras, ele explicou que ninguém passou pela mesma coisa.