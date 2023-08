Israel Adesanya critica o ‘idiota’ Sean Strickland e promete ‘Vou pintar as unhas e nocauteá-lo’

Se há algo que você deve saber sobre Israel Adesanya é que ele sempre guarda recibos.

O atual campeão dos médios do UFC raramente perde a oportunidade de fazer alguém pagar por uma conversa fiada antes da luta ou mesmo por uma comemoração pós-luta onde ele fica feliz em retribuir o favor depois de se vingar. Enquanto se prepara para retornar ao UFC 293 em setembro, Adesanya ouviu muito do oponente Sean Strickland, com a guerra de palavras entre eles na verdade remontando a julho de 2022, durante uma entrevista coletiva.

Agora que eles estão escalados para lutar, Strickland intensificou sua retórica ao insultar a “classe de campeão” que Adesanya representa como um cara que “pinta as unhas”. Escusado será dizer que Adesanya estava prestando atenção.

“Ele é um idiota”, disse Adesanya ao MMA Fighting durante uma aparição no Stake.com. “Eu não vou perder para um idiota. Ele diz que não vai perder para um cara que se masturba assistindo desenhos ou pinta as unhas. Bom, vou pintar as unhas para essa luta e vou nocauteá-lo com as unhas pintadas.”

Indo para a luta, Adesanya é um grande favorito para vencer Strickland e defender seu título com sucesso, mas sempre há perigo associado a esse tipo de probabilidade.

Como Strickland é visto como um grande azarão, ele essencialmente não tem nada a perder, o que significa que pode jogar a cautela ao vento e fazer o que for preciso para tentar evitar a reviravolta. Enquanto isso, Adesanya deve vencer, mas ele promete que não haverá manchetes chocantes no UFC 293 fora de seus planos de terminar a noite com uma vitória enfática.

“Eu não escuto as pessoas [telling me I should win]”, disse Adesanya. “Isso é [how]. Eu só escuto a mim e ao meu time e esse cara, ele já me irritou com a energia dele. A maneira como ele se apresenta e como tenta me antagonizar.

De acordo com Adesanya, ele teve desentendimentos anteriores com Strickland que também influenciaram sua opinião sobre o sempre franco candidato aos médios.

Embora Strickland seja sempre barulhento e barulhento sempre que há um microfone na frente de seu rosto, Adesanya diz que teve uma impressão muito diferente depois que eles se encontraram nos bastidores de um evento do UFC. Acrescente a isso, Adesanya realmente não gosta de como Strickland adora se envolver em sessões de treinamento selvagens onde ele foi flagrado em vídeo nocauteando seus sparrings.

“Não gosto da maneira como ele se comporta”, disse Adesanya. “Até mesmo a filmagem do sparring dele aparece no meu feed às vezes e eu fico tipo, que porra é essa? Quem faz isso? Ele é um herói da academia. Ele é apenas um idiota e não é o tipo de pessoa com quem me associo e também é fugazi.

“A maneira como ele normalmente é nos bastidores não é a mesma quando a multidão está lá. Quando a galera está lá, ele se veste de palhaço e tenta entreter as pessoas, o que elas adoram e é legal, mas ele não é o mesmo. Até coloquei um recibozinho, só um deles, num clipe que fiz [running into him] nos bastidores – se você quer ter essa energia na coletiva de imprensa, você poderia ter tido essa energia nos bastidores quando eu dei um tapa na sua bunda. Ele é um cara falso.

Adesanya já ouviu e viu o suficiente de Strickland e realmente quer adicionar essa vitória ao seu destaque, especialmente com a comemoração pós-luta que ele planejou.

“Vou pintar as unhas e derrubá-lo”, disse Adesanya. “Essa visão ali me levanta. Isso é o que me motiva porque tive aquela visão de pintar as unhas, nocautear ele e só mostrar as unhas para a câmera tipo olha, com as pontas glaceadas, dei uma surra nele.

“Essa visão ali, para torná-la realidade, fiz tudo ao meu alcance para garantir que esse cara fosse nocauteado.”