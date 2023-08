Israel Adesanya ‘desapontado’ com Dricus Du Plessis, mas ainda espera ‘gritar’ na África do Sul

Quando Israel Adesanya encarou Dricus Du Plessis em julho, ele tinha todas as suposições de que os dois pesos médios resolveriam seus negócios alguns meses depois, no UFC 293.

Do jeito que está, no entanto, Du Plessis adiou a data da luta em setembro devido a uma lesão persistente no pé sofrida em sua vitória sobre Robert Whittaker, o que forçou Adesanya a mudar seu foco para Sean Strickland. Embora lutar perto de casa no próximo card em Sydney, na Austrália, fosse o mais importante para ele, Adesanya ainda não ficou muito feliz quando ouviu a notícia de que Du Plessis não seria seu oponente.

“Não estou bravo, estou decepcionado”, disse Adesanya ao MMA Fighting enquanto participava do Stake.com. “Ele perdeu a oportunidade. Isso teria sido [huge], mas, novamente, acho que é para um bem maior. Isso está ok. Quando isso acontecer, será uma das maiores lutas da história do esporte. Tudo no devido tempo.”

A rivalidade acirrada entre os pesos médios floresceu depois que Du Plessis anunciou planos de levar o título de volta à África como “o lutador africano do UFC”, porque ele ainda mora e treina lá, enquanto Adesanya nasceu na Nigéria, mas agora reside na Nova Zelândia.

Essas palavras e inúmeras explicações feitas a seguir colocaram Du Plessis no topo da lista de alvos de Adesanya, por isso ele queria muito que a luta acontecesse no UFC 293.

Obviamente, isso não funcionou, mas Adesanya ainda está confiante de que eventualmente cruzará o caminho de Du Plessis, e o momento pode até lhe dar uma oportunidade maior e melhor de resolver o rancor.

Com Du Plessis representando orgulhosamente suas raízes sul-africanas e o UFC pensando em levar um evento para a África mais cedo ou mais tarde, Adesanya dá as boas-vindas à chance de voltar para casa – com seu título dos médios em jogo.

“Isso poderia acontecer na África do Sul”, disse Adesanya. “Isso poderia acontecer em algum lugar do grande continente africano. Poderia acontecer na Nigéria, em Marrocos e até na África do Sul – seria melhor se o tivéssemos na África do Sul. Eu gostaria de dar uma surra nele em seu próprio país.”

Por mais que Adesanya queira essa luta, ele não sabe dizer ao certo quando isso pode acontecer, porque tudo sempre se resume ao tempo.

É por isso que ele lamenta que Du Plessis tenha desperdiçado a chance de enfrentá-lo em setembro.

Adesanya sabe que pode destruir Strickland e voltar à jaula antes do final de 2023, ou pode esperar para retornar até 2024.

Talvez até lá surja outro desafiante ao título dos médios, então Adesanya não conta com nada como garantia ainda – exceto que Du Plessis já perdeu sua chance de título garantido no UFC 293.

“Veremos como me sinto”, disse Adesanya. “Veremos o que está acontecendo nessa época. Dricus não deveria ter pensado que poderia ficar bem nesta divisão e apenas manter seu lugar em primeiro lugar. Eu nunca fiz isso.

“Eu apenas aproveito as chances quando eles estão lá. Foi assim que lutei com o Anderson Silva. Foi assim que lutei pelo título. Você se arrisca quando eles estão lá. Você não espera e espera. Então ele aprenderá. Mas veremos e eu verei como me sinto, porque quem manda é eu.”