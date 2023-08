Israel Adesanya: UFC preocupado com Sean Strickland ‘embaraçando a empresa’ antes de agendar a luta principal do UFC 292

Israel Adesanya enfrenta Sean Strickland na Austrália, mas o duelo não aconteceu sem algumas negociações delicadas nos bastidores, segundo o campeão.

“The Last Stylebender” defende o título dos médios do UFC contra Strickland na luta principal do UFC 293 em 10 de setembro. Antes dessa luta, Adesanya foi acompanhado pelo técnico Eugene Bareman para um scrum de mídia em sua academia na Nova Zelândia, onde discutiram as circunstâncias em torno da luta.

Strickland desenvolveu uma reputação de comentários ofensivos e improvisados, ganhando críticas da mídia e também tornando-o cativante para uma seção da base de fãs do MMA. Sua luta com Adesanya foi oficializada a apenas um mês do próximo pay-per-view da Austrália, e Adesanya foi tímido quando perguntado por que um anúncio não foi feito antes.

“Não era sobre ele”, disse Adesanya. “Ele deveria me agradecer por realmente fazer a luta acontecer, porque sem mim ele não teria realmente conseguido a luta. Eu o pressionei para conseguir a luta, porque ele era o próximo cara lógico. Venci todos os 5 primeiros, alguns deles duas vezes. Então você não pode nos punir por sermos ótimos, então sim, eu pressionei para que ele conseguisse a luta.

“Ele é um idiota. Eu não posso dizer muito sobre isso. Ele é um idiota, então ele só tem que se comportar e realmente aparecer e apenas lutar.”

Dentro do cage, Strickland tem entregado com mais frequência, vencendo sete das nove lutas desde que saiu da divisão dos meio-médios. Ele venceu lutas consecutivas antes de sua oportunidade de título e detém vitórias notáveis ​​sobre Nassourdine Imavov, Jack Hermansson, Uriah Hall, Krzysztof Jotko e Brendan Allen, entre outros.

Adesanya deu a entender que a persona de Strickland foi um obstáculo para que a luta acontecesse.

“Como eu disse, ele é um idiota, e o UFC não quer que ele estrague a empresa”, disse Adesanya. “Mas sim, isso é tudo que vou dizer sobre isso. Ele deveria me agradecer. Ele realmente deveria me agradecer por realmente fazê-lo conseguir a luta. [Bareman] sabe o que aconteceu nos bastidores. Eu lutei por isso e estou feliz que o UFC confiou em mim para me ouvir.”

Outra razão pela qual o cartão amarelo de Strickland foi uma surpresa para alguns é que o rival de Adesanya, Dricus Du Plessis, há muito é considerado a opção mais atraente para enfrentar Adesanya em seguida. Adesanya e Du Plessis brigaram por causa de sua herança africana (Adesanya é um nigeriano nativo que mora na Nova Zelândia, o que levou Du Plessis da África do Sul a criticar Adesanya por não lutar fora de seu continente natal).

No entanto, uma lesão persistente no pé impediu Du Plessis de dar uma rápida reviravolta após uma vitória sobre o ex-campeão dos médios do UFC Robert Whittaker em julho passado, removendo-o da equação.

Adesanya ainda quer lutar contra Du Plessis, mas ele não garante nada.

“Você só tem uma chance”, disse ele. “Você não pega, olha, você viu minha última luta, duas semanas ali naquele lugar. Eu fodi minha perna mal e [Bareman] sabe que eu poderia ter desistido daquela luta se quisesse, mas isso nunca passou pela minha cabeça. Somos construídos de forma diferente nesta academia.

“Basta algumas boas vitórias e ele sai de sua posição, então não pode sentar-se confortavelmente”, acrescentou Bareman. “Ele não deve se surpreender se tiver que fazer outra luta antes de conseguir o cinturão porque não foi, então vamos ver o que acontece. Obviamente, estamos ansiosos para lutar com ele, mas não sabemos se isso vai acontecer com a paisagem e o ambiente, e esperamos que ele ainda esteja em uma posição em que possa lutar contra nós em seguida.

Assista ao scrum da mídia neozelandesa de Adesanya abaixo, cortesia de It’s Time For Sports.