Israel Adesanya x Sean Strickland é a manchete do UFC 293 em Sydney

Israel Adesanya x Dricus Du Plessis terá que esperar.

Adesanya está programado para defender seu título dos médios do UFC em 10 de setembro contra Sean Strickland na luta principal do UFC 293, que acontece na Qudos Bank Arena em Sydney, Austrália, o UFC anunciou na terça-feira após um relatório inicial de Spinnin Backfist.

Adesanya fez campanha para lutar contra Strickland no UFC 293, uma vez que ficou claro que o contendor nº 1 da divisão, du Plessis, não poderia comparecer à data.

Adesanya (24-2) é atualmente o lutador peso por peso número 5 do MMA Fighting no mundo. O nigeriano de 34 anos é bicampeão do UFC e recuperou o título dos médios com um nocaute no segundo round sobre Alex Pereira em abril. Ao longo de seu primeiro reinado de título, ele acumulou cinco defesas consecutivas de seu cinturão de 2019-22, derrotando nomes como Robert Whittaker (x2), Marvin Vettori, Paulo Costa e muito mais.

Strickland (27-5) é o 9º peso médio do MMA Fighting no mundo. O polêmico e franco jogador de 32 anos venceu lutas consecutivas em suas respectivas lutas com Nassourdine Imavov e Abusupiyan Magomedov para se recuperar de derrotas nas mãos de Pereira e Jared Cannonier, que marcou a primeira derrapagem de duas lutas da carreira de Strickland . Ele também tem vitórias notáveis ​​no UFC sobre Brendan Allen, Jack Hermansson e Uriah Hall.

O card principal do UFC 293 também inclui o co-luta principal dos pesos pesados, Tai Tuivasa x Alexander Volkov, os pesos-moscas Kai Kara-France x Manel Kape, e a luta peso-mosca feminina entre Viviane Araujo e Jennifer Maia, que foi adicionada recentemente ao card.

Confira o card atual do UFC 293: