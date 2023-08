Ita Corretora CONTRATA no Triângulo Mineiro; SAIBA MAIS!

A Ita, empresa que é uma corretora de seguros especializada no mercado imobiliário, está contratando novos funcionários para preencher o seu time. Isto é, antes mesmo de falar mais sobre a empresa que utiliza tecnologia de ponta para facilitar os processos de contratação e gestão dos seus seguros, veja a lista de cargos:

Analista Comercial – Uberlândia – MG – Efetivo;

Líder de Equipe – Uberlândia – Minas Gerais – Efetivo: Suporte a Coordenação nos processos operacionais da equipe. Atuar nos casos escalonados junto aos fornecedores e Seguradoras para garantir a melhor solução para o cliente;

SDR – Sales Development Representative – Uberlândia – MG – Efetivo: Captação e qualificação de leads; Ligações ativas para prospecção; Agendamento de reuniões; Participar de reuniões comerciais de vendas.

Mais sobre a Ita Corretora

Sobre a empresa, podemos destacar que a companhia atua no mercado de seguros imobiliários e garantias locatícias desde 2003 e estamos presentes em mais de 300 cidades por todo país.

Tem como objetivo oferecer um atendimento completo desde a seleção dos melhores produtos, contratação, renovação, até o acompanhamento do processo de um possível sinistro.

Por fim, sua equipe especializada em seguros imobiliários está sempre em busca das melhores soluções de acordo com a necessidade de cada imobiliária. Não à toa, sempre buscou se antecipar com relação às tendências de mercado e se posicionar à frente no seu segmento.

Como fazer a inscrição em uma das vagas?

Como você já pôde ver a lista de cargos da Ita Corretora de Seguros, é só clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos conferir.

Por lá, você poderá conferir todos os detalhes (funções, pré-requisitos, benefícios, horário de trabalho, turno e todo o resto) referentes à vaga com atenção e se candidatar.



