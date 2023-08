ITAÚ anuncia GRANDE NOVIDADE para seus clientes

O Itaú está trazendo uma novidade para seus clientes: a Carteira Automatizada. Agora, aqueles que desejam seguir as recomendações das carteiras Itaú Top 5 e Carteira Dividendos podem aderir a esse serviço, que está disponível para todos os segmentos de clientes do banco.

As carteiras automatizadas têm se tornado cada vez mais populares, principalmente após várias corretoras começarem a oferecer esse tipo de serviço. Elas facilitam a vida dos investidores que não querem se preocupar em escolher ações por conta própria ou que se sentem inseguros nessa tarefa, preferindo seguir as recomendações de analistas profissionais.

Com a Carteira Automatizada, em vez de comprarem manualmente cada ação das carteiras recomendadas, os investidores podem simplesmente aderir ao serviço, que realiza as compras e os rebalanceamentos automaticamente. Dessa forma, além de terem menos trabalho, eles não precisam ficar acompanhando a carteira o tempo todo para ficar atentos a eventuais mudanças nas recomendações dos analistas.

Desempenho da Itaú Top 5 e da Carteira Dividendos

A Carteira Automatizada do Itaú é baseada nas recomendações das carteiras Itaú Top 5 e Carteira Dividendos. A Itaú Top 5 é formada pelas cinco principais ações escolhidas pela equipe de Research do Itaú BBA e tem apresentado um desempenho formidável.

Em 2022, foi considerada a melhor carteira recomendada de ações, com um ganho de 31,55%. No primeiro semestre de 2023, ficou em segundo lugar, com uma valorização de 16,16%, segundo o ranking elaborado pela fintech Grana Capital com as carteiras das maiores corretoras de valores em número de clientes. O objetivo da Itaú Top 5 é justamente valorização e performance.

Já a Carteira Dividendos tem foco na geração de renda por meio do pagamento de proventos e também tem apresentado ótimos resultados. Desde sua criação, em janeiro de 2012, o portfolio teve alta de 332%, enquanto o principal índice da bolsa subiu 108%.

Como aderir à Carteira Automatizada

A adesão à Carteira Automatizada pode ser feita a qualquer momento do mês, não apenas no começo. O valor mínimo inicial do investimento é de R$ 10 mil, que será distribuído igualmente entre as cinco ações recomendadas da carteira escolhida.

A cada rebalanceamento, além da compra e venda de determinados papéis, as posições das ações são reajustadas para que se retorne a esse mesmo percentual igualitário entre elas.



“Um grande diferencial desse serviço no Itaú é que o rebalanceamento ocorre apenas quando faz sentido dentro das condições de mercado – e não obrigatoriamente em uma certa periodicidade. Dessa forma, evitamos custos desnecessários de corretagem para os investidores e respeitamos nossa cultura de centralidade no cliente”, explica Claudio Sanches, diretor de produtos de investimento e previdência do Itaú Unibanco.

Além disso, a Carteira Automatizada tem um custo de 0,5% sobre o volume de compra na adesão e nas compras ou vendas durante os rebalanceamentos. Quanto à taxa de corretagem, ela é isenta para os clientes que operam via home broker ou pelo aplicativo Itaú no caso de negociação de ações, BDRs, ETFs e opções.

Ademais, com a introdução da Carteira Automatizada, o Itaú está proporcionando aos seus clientes uma maneira mais fácil e prática de acompanhar as recomendações das carteiras Itaú Top 5 e Carteira Dividendos. Agora, eles podem aderir ao serviço e contar com a expertise dos analistas do banco para investir de forma mais assertiva.

Essa nova opção traz benefícios tanto para os investidores que não têm tempo ou conhecimento para escolher ações por conta própria quanto para aqueles que desejam ter mais praticidade e comodidade em seus investimentos. Com a Carteira Automatizada, é possível seguir as recomendações dos analistas sem a necessidade de acompanhar a carteira o tempo todo.

Portanto, se você é cliente do Itaú e deseja investir de forma mais inteligente e eficiente, a Carteira Automatizada pode ser uma excelente opção para você. Aproveite essa novidade e tenha acesso às melhores recomendações do mercado com facilidade e conveniência. Invista com o Itaú e potencialize seus resultados!