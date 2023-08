ITAÚ faz COMUNICADO e ASSUSTA seus clientes!

Recentemente, o Itaú Unibanco surpreendeu seus clientes ao fazer um comunicado informando sobre o cancelamento de cartões Itaú inativos. Essa medida gerou preocupação e questionamentos entre os correntistas do banco, que agora buscam entender as regras e evitar o cancelamento indesejado de seus cartões.

Regras para o cancelamento do cartão

O Itaú esclareceu que realizará o cancelamento dos cartões inativos de acordo com critérios específicos. Por exemplo, cartões que não foram utilizados por um período, geralmente superior a 12 meses, correm o risco de serem cancelados.

Além disso, o não pagamento da fatura, o descumprimento das regras e condições aceitas ao solicitar o cartão, o falecimento do titular e a irregularidade do CPF também podem ocasionar o cancelamento.

Sendo assim, essa medida visa otimizar os recursos do banco e garantir a segurança das contas dos clientes.

Então, para que o cancelamento ocorra, o Itaú terá que fornecer um aviso prévio de quinze dias ao titular do cartão, permitindo que ele seja informado da situação e tome as providências necessárias, caso deseje manter o cartão ativo.

Ademais, o Itaú informa que clientes que não desbloquearem seu cartão Itaú em até três meses após o recebimento correm o risco de ter o cartão Itaú bloqueado. De acordo com o banco, essa prática gera inúmeros clientes fantasmas, o que acarreta diversos custos para a empresa.

Portanto, é fundamental que os clientes estejam cientes dos critérios para o cancelamento do cartão e mantenham-se atentos ao uso regular do mesmo, bem como ao pagamento das faturas em dia. Cumprir as regras e condições acordadas ao solicitar o cartão é essencial para garantir sua permanência ativa e usufruir dos benefícios oferecidos pelo Itaú.

Em caso de dúvidas ou irregularidades, o cliente deve entrar em contato com o banco para buscar esclarecimentos e resolver possíveis pendências antes que o cancelamento seja efetivado.

Melhores Cartões Itaú: Conheça as Opções

O Itaú oferece uma ampla variedade de cartões de crédito, cada um com benefícios e vantagens específicas para atender às necessidades de seus clientes. Abaixo, apresentamos alguns dos melhores cartões oferecidos pelo banco.

Pão de Açúcar Mastercard Platinum

O cartão Pão de Açúcar Mastercard Platinum é ideal para os amantes de gastronomia e compras no supermercado Pão de Açúcar. Com ele, os clientes acumulam pontos a cada compra realizada no estabelecimento, que podem ser trocados por descontos e benefícios exclusivos. Além disso, o cartão oferece vantagens como seguro viagem e acesso a salas VIP em aeroportos.

Azul Itaú Mastercard Gold

Para quem é apaixonado por viagens, o cartão Azul Itaú Mastercard Gold é uma ótima opção. Com ele, o cliente acumula pontos no programa TudoAzul a cada compra, podendo resgatá-los para obter descontos em passagens aéreas da companhia Azul e de suas parceiras. O cartão também oferece benefícios como seguro viagem e assistência emergencial.

LATAM Pass Itaú Mastercard Gold

O cartão LATAM Pass Itaú Mastercard Gold é indicado para os viajantes frequentes da LATAM Airlines. Com ele, os clientes acumulam pontos no programa LATAM Pass a cada compra, podendo utilizá-los para obter descontos em passagens aéreas e outros serviços da companhia. Dentre os benefícios estão: o seguro viagem e assistência emergencial, assim como o Azul Itaú Mastercard Gold.

Itaucard Click Visa Internacional

O Itaucard Click Visa Internacional é uma opção prática e moderna para o dia a dia. Com controle total das despesas pelo aplicativo, o cliente pode gerenciar seus gastos de forma simples e eficiente. Além disso, o cartão oferece benefícios como descontos em parceiros do banco e acesso a promoções exclusivas.

Itaucard 2.0 Mastercard Platinum

O cartão Itaucard 2.0 Mastercard Platinum oferece uma série de vantagens, como programa de pontos que permite acumular pontos em todas as compras realizadas com o cartão e trocá-los por produtos, serviços e passagens aéreas.

Como não ter o cartão Itaú cancelado

Por isso, para evitar o cancelamento indesejado do cartão, o cliente deve se atentar para o uso regular do mesmo. Realizar transações com o cartão e efetuar pagamentos são ações que mantêm o cartão ativo e evitam o cancelamento.

Além disso, é importante que os clientes mantenham os dados de contato atualizados no banco, como telefone e e-mail, para que o Itaú possa enviar informações relevantes sobre o cartão e evitar surpresas desagradáveis.

O comunicado do Itaú sobre o cancelamento dos cartões inativos pode ter causado preocupação em muitos clientes. Todavia, compreender as regras e tomar as medidas adequadas pode evitar o cancelamento indesejado.

Conhecer as opções de cartões disponíveis e suas vantagens é essencial para escolher o melhor cartão de acordo com as necessidades de cada pessoa. Mantendo o cartão ativo por meio de transações regulares e atualizando as informações de contato, os clientes podem usufruir dos benefícios oferecidos pelo Itaú sem preocupações.