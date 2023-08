ITAÚ lança RECURSO que pega TODOS de SURPRESA

É amplamente conhecido que o Itaú figura entre os maiores bancos nacionais. Afinal, trata-se de uma das instituições financeiras mais antigas, com uma longa história no mercado. Por consequência, inúmeros brasileiros possuem conta nesta empresa. Como qualquer outra instituição bancária, oferece uma variedade de produtos financeiros para seus clientes, incluindo oportunidades de investimentos e linhas de crédito.

De fato, o interesse por investimentos tem crescido nos últimos tempos. O advento da internet tornou esse assunto mais acessível, levando muitas pessoas a buscar informações sobre diferentes opções de aplicações. Em paralelo, investir em ações também se tornou mais fácil. Como resultado disso, o Itaú apresentou uma aguardada inovação aos seus usuários.

O Itaú introduziu uma ferramenta altamente desejada pelos seus clientes

Antes de tudo, é essencial deixar claro que essa ferramenta do Itaú não é destinada a todos os clientes. Conforme informado pela empresa, é preciso atender a certos critérios para utilizar esse novo recurso.

Trata-se, na verdade, de uma carteira de investimentos exclusiva, com aplicações em renda variável selecionadas pelos consultores financeiros do próprio banco. O alto escalão da instituição afirma que é uma maneira de atrair brasileiros interessados em investir, mas que hesitam devido à falta de conhecimento.

Para prosseguir com essa novidade, é importante explicar o conceito de investimentos variáveis. Nesse cenário, os investidores optam por aplicações que têm potencial de retorno financeiro maior, porém, também envolvem maiores riscos.

Um exemplo são as ações negociadas na Bolsa de Valores. É justamente por isso que muitos brasileiros têm receio de ingressar no mundo dos investimentos em renda variável.

Afinal, o mercado de ações é complexo. Se alguém sem conhecimento apropriado decidir investir seu dinheiro, corre o risco de enfrentar sérias perdas financeiras.

Por essa razão, o Itaú lançou sua própria carteira de investimentos, ou seja, o próprio banco seleciona as melhores aplicações para seus clientes. Cabe destacar que isso implica em custos de corretagem.

Em outras palavras, as pessoas podem obter retornos menores se comparado a investir de forma independente. Contudo, a probabilidade de sofrerem prejuízos financeiros é consideravelmente menor.



Para acessar essa novidade do Itaú, entretanto, é necessário atender a um critério: o cliente precisa ter, no mínimo, R$ 10 mil em aplicações. Essa medida é vista como uma forma de aumentar a segurança das operações.

Compreenda o funcionamento do recurso

Naturalmente, para ter acesso aos investimentos, os brasileiros precisam abrir uma conta no Itaú. É válido ressaltar que esse serviço é oferecido pela corretora do banco.

A abertura da conta pode ser realizada em uma das agências espalhadas pelo país. Desse modo, as pessoas terão duas opções de carteiras, que já foram disponibilizadas. O banco almeja atrair mais clientes com essa novidade, uma vez que atende a novas demandas do público.

Itaú faz parceria com Samsung para venda de celulares

O Galaxy Z Flip 5 já está disponível para compra no programa Sempre de Samsung, oferecido pelo banco Itaú, destacando-se pela possibilidade de parcelamento em até 21 vezes. O preço fixo do novo celular dobrável é de R$ 6.878,70. O pagamento mensal é dividido em 21 parcelas de R$ 199, com a opção de pagamento final de R$ 2.699,70, caso o consumidor deseje adquirir o aparelho de forma definitiva.

Por sua vez, o Galaxy Z Fold 5 tem um valor total de R$ 11.648,70. O consumidor pode parcelar em 21 vezes de R$ 329 e ainda realizar o pagamento final de R$ 4.739,70. Os smartphones têm preços tabelados em R$ 7.999 e R$ 13.799, respectivamente, de acordo com a fabricante.

A Samsung apresentou sua nova linha de dobráveis no evento Unpacked realizado em 26 de julho, diretamente de Seul, na Coreia do Sul, sede da gigante sul-coreana. Os smartphones apresentam melhorias incrementais, como a tela externa maior (e mais útil) do Flip 5 e a ausência do gap (vão na tela interna) em ambos os modelos, além de utilizarem o processador Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy.

Os sucessores do Flip 4 e Fold 4 estão em pré-venda desde o lançamento global e chegarão às lojas brasileiras em 11 de agosto. Nesse período, os parceiros da Samsung estão divulgando as opções de compra, como é o caso do Itaú.