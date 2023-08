ITAÚ se pronuncia após falhas em site e aplicativo

Se você é cliente do Itaú e precisou realizar algum tipo de transação com seu aplicativo nesta segunda-feira (7), certamente você não conseguiu. Mas não há nada de errado com o seu aparelho ou com o seu plano de internet. A falha ocorreu no sistema do banco e atingiu milhares de brasileiros de todas as regiões do país.

O problema acabou gerando ainda mais repercussão porque acabou sendo registrado no início do mês. Trata-se de um período de tempo em que boa parte das pessoas precisam receber salários, e até mesmo pagar contas.

Nesta terça-feira (8), o sistema foi completamente normalizado, mas uma dúvida ficou no ar: qual foi o motivo da queda geral do sistema do Itaú? Esta é uma pergunta pertinente, sobretudo quando há um temor de que o sistema tenha sido invadido por agentes externos, que em tese, poderiam vazar informações sobre os clientes.

Mas segundo o presidente da instituição financeira, Milton Maluhy Filho, não há nada com o que se preocupar. Em declaração mais cedo, ele disse que os clientes podem ficar tranquilos porque apesar de ter se tratado de uma grande falha no sistema, tudo não passou de um problema pontual. Segundo ele, não há nenhuma chance de ataque externo.

O que disse o presidente do Itaú

“Sobre o evento de ontem, foi um tema pontual, numa aplicação interna do banco que acabou degradando o resto do ambiente. Trabalhamos longamente com as equipes mobilizadas para tentar recuperar e tomou um pouco mais tempo do que a gente imaginava”, disse o presidente do Itaú em conversa com jornalistas.

As primeiras reclamações em relação aos apps dos bancos foram registradas no início do dia. Apenas por volta das 18h30, o banco enviou um informe indicando que o problema estaria resolvido, mas boa parte das pessoas ainda estavam registrando reclamações. Somente por volta das 22h é que as críticas sobre o sistema começaram a cair de vez.

“Ao longo do dia, tivemos instabilidades nos nossos canais que podem ter afetado você. Por isso, gostaríamos de informar que o app Itaú está operando normalmente e você pode realizar suas transações, como pagamentos, transferências e pix. Mais uma vez, pedimos desculpas pelo transtorno e agradecemos pela sua compreensão”, disse o informe do banco.

Maluhy disse na conversa que teria ficado muito chateado com a situação, e pediu mais uma vez desculpas aos clientes do banco que de certa forma foram atingidos pelas falhas no sistema. De todo modo, o presidente do Itaú também argumentou que problemas tecnológicos são comuns.



“A gente não trabalha para ter esse tipo de evento, mas eventos acontecem. O que temos que tirar é lição, que lição aprendemos e como evoluímos a nossa gestão para que isso não aconteça novamente. A única certeza que eu tenho é que problemas virão, o que a gente precisa ter são problemas diferentes e aprender com os erros”, afirmou o presidente do Itaú.

Elogios ao governo

Também na conversa com jornalistas, Maluhy disse que consegue enxergar avanços positivos na maneira como o Ministério da Fazenda está dirigindo os rumos da economia no Brasil. Ele citou, por exemplo, as aprovações do arcabouço fiscal e da Reforma Tributária como pontos a se comemorar.

“Todo trabalho que vem sendo feito pelo ministro da Fazenda [Fernando Haddad] e pela equipe econômica e o próprio Banco Central estão na direção absolutamente correta”, disse ele na conversa com jornalistas nesta terça-feira (8).

“O banco está muito bem posicionado para aproveitar as oportunidades que virão e o que a gente imagina nesse segundo semestre é um início de atividade mais forte para o mercado de capitais”, concluiu o presidente do banco Itaú.