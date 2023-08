ITAÚ surpreende e abre inscrições para Programa Trainee com salários que chegam a quase R$10 MIL

O Itaú Unibanco, uma das instituições financeiras mais renomadas do Brasil, está com as inscrições abertas para o aguardado Programa de Trainee 2024. Essa é uma oportunidade imperdível para os jovens profissionais que desejam iniciar uma carreira sólida e promissora no setor financeiro.

Programa Trainee 2024 do Itaú Unibanco: oportunidade de carreira com salário atrativo

Com um salário atrativo de – em média – R$ 8,5 mil, o programa promete uma experiência enriquecedora para os selecionados. Saiba todos os detalhes sobre como participar desse programa e os benefícios que ele oferece.

Inscrições até 4 de setembro: como participar?

Conforme informações oficiais, os interessados em participar do Programa de Trainee do Itaú Unibanco têm até o dia 4 de setembro para realizar suas inscrições. Dessa forma, o processo é totalmente online e os candidatos devem acessar o site oficial da instituição para preencher o formulário de inscrição.

Em suma, essa é a porta de entrada para uma jornada de aprendizado, crescimento profissional e oportunidades de desenvolvimento no setor financeiro.

Benefícios abrangentes para os Trainees

Além do salário competitivo, o programa oferece uma série de benefícios que visam proporcionar um ambiente de trabalho saudável e propício ao crescimento pessoal e profissional. O programa oferece acesso aos seguintes benefícios:

Vale-refeição e alimentação

Para garantir que os trainees tenham acesso a refeições adequadas durante o expediente, o Itaú oferece um vale-refeição e um vale-alimentação.



Vale-transporte e incentivos

O programa também inclui o benefício do vale-transporte, contribuindo para facilitar o deslocamento dos participantes até o local de trabalho.

Reconhecendo a importância do domínio de idiomas estrangeiros no mundo corporativo, o Itaú Unibanco oferece incentivos para que os trainees possam aprimorar suas habilidades linguísticas.

Participação nos lucros e resultados

Além disso, os participantes terão a oportunidade de compartilhar dos resultados alcançados pela empresa, criando uma relação direta entre o desempenho individual e o sucesso da organização.

Descontos em produtos financeiros

Como colaboradores do Itaú Unibanco, os trainees também poderão usufruir de descontos em uma variedade de produtos financeiros oferecidos pelo banco.

Pensando no futuro financeiro dos trainees, o programa inclui um plano de previdência privada. Desse modo, permitindo que os participantes comecem a planejar sua aposentadoria desde cedo.

Acesso ao Itaú Shop

Conforme informações oficiais, os trainees terão a conveniência de acessar o Itaú Shop, uma loja online integrada ao aplicativo Itaú, onde poderão encontrar uma variedade de produtos e serviços.

Trilhas de desenvolvimento e processo seletivo

Em suma, o Programa de Trainee do Itaú Unibanco 2024 possui duração de 18 meses e oferece aos candidatos a oportunidade de escolher entre duas trilhas de desenvolvimento: Negócios Varejo e Negócios Atacados. Isso permite que os trainees direcionem seu aprendizado de acordo com seus interesses e habilidades.

O processo seletivo é dividido em algumas etapas

Inscrições: Os candidatos interessados devem preencher o formulário de inscrição até o dia 4 de setembro, no site oficial do Itaú Unibanco.

Testes: Os inscritos passarão por avaliações que visam identificar suas habilidades e conhecimentos.

Resolução de case: Nesta etapa, os candidatos deverão solucionar um desafio prático, demonstrando suas capacidades analíticas e criativas.

Entrevista final: Os selecionados serão convidados para uma entrevista final, onde terão a oportunidade de apresentar suas motivações e se destacar como potenciais trainees.

Requisitos e preparação para o programa

Para se qualificar para o Programa de Trainee do Itaú Unibanco, os candidatos devem atender aos seguintes requisitos:

Ter concluído um curso de graduação, bacharelado ou licenciatura de longa duração (com duração de quatro anos ou mais) nas áreas de Exatas, Humanas ou Biológicas, com formação entre dezembro de 2021 e dezembro de 2024.

Estar disponível para trabalhar oito horas por dia em São Paulo, adotando um modelo de trabalho híbrido que pode incluir presenças periódicas nos polos da empresa.

Caso o candidato esteja fora de São Paulo, receberá uma bolsa auxílio equivalente a um salário para facilitar sua acomodação e realocação, se necessário. Por fim, para a trilha de Negócios Atacados, é necessário possuir nível avançado de inglês.