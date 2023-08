Iteris ABRE CARGOS presenciais e REMOTOS; Veja!

A Iteris, empresa que trata-se de uma multinacional brasileira que há 14 anos usa a tecnologia para construir um mundo melhor, atuando no setor de consultoria e software, está contratando novos colaboradores para compor o seu time. Isto é, vale a pena consultar a lista de vagas abaixo:

Alliance Manager – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de Infraestrutura Cloud (Azure) – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Banco de Talentos – São Paulo – SP e Remoto – Banco de talentos;

Customer Acquisition – São Paulo – SP – Efetivo;

Data Engineer (Power BI) – São Paulo – SP e Remoto -Efetivo;

Managed Services Analyst (PHP) – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Pl/Sr Software Engineer (Java) – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Security Analyst – Red Team/AppSec – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Senior Cloud Engineer – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Senior DevOps Engineer – São Paulo – SP – Efetivo;

Senior Sales Executive (Consulting) – São Paulo – SP – Efetivo;

Solutions Engineer (Java) – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo.

Mais sobre a Iteris

Sobre a Iteris, com escritórios no Brasil e Estados Unidos, tem mais de 150 clientes e um time que, espalhado pelo Brasil e um pedaço do mundo, se une para construir e entregar soluções incríveis e inovadoras.

Ademais, é interessante ressaltar que a empresa cobre todo o ciclo de concepção, design, programação, qualidade e implantação de quaisquer demandas de software customizado. Sem falar que apoia a sua transformação digital com a implantação de práticas ágeis.

Por fim, também desenvolve soluções Web, Mobile e Advanced Analytics, complementando seu parque de soluções de software, de forma integrada ao seu ERP, CRM e outros sistemas.

Como enviar o seu portfólio?

Agora que a lista de vagas da Iteris já veio à tona, a candidatura ocorre de maneira simples. É só acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Gostou do conteúdo? Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, é só acompanharmos semanalmente!



