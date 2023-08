J.A. Rezende está CONTRATANDO no Sudeste do país

A J.A. Rezende, empresa com 40 anos de sucesso empresarial, tendo como princípios a valorização de seus profissionais, investimento em tecnologia e a constante busca por resultados na recuperação e análise de crédito, está contratando novos funcionários para preencher o seu time. Isto é, antes mesmo de falar mais sobre a companhia, confira quais são as oportunidades:

Assistente de Relacionamento – São Paulo – SP – Atendimento;

Assistente de Cobrança Jurídica – Motos – São Paulo – SP – Cobrança;

Estagiário (a) para Ensino Médio – VAGAS MANHÃ – São Paulo – SP – Cobrança;

Estágio Atendimento Digital – Vaga Manhã – São Paulo – SP – Cobrança;

Operador (a) de Cobrança – Vagas Tarde – São Paulo – SP – Cobrança;

Assistente de Cobrança Massificados PJ – São Paulo – SP – Cobrança;

Operador de Cobrança II – São Paulo – SP – Cobrança;

Supervisor de Cobrança Massificados – São Paulo – SP – Cobrança;

Monitor de Qualidade Call Center – São Paulo – SP –

Estágio de Marketing Digital – São Paulo – SP – Cobrança;

Assistente de Cobrança – Rio de Janeiro – RJ – Crédito e Cobrança.

Mais sobre a J.A. Rezende

Sobre a J.A. Rezende, podemos frisar que, ao longo dos anos, tornou-se uma das mais conhecidas e respeitadas empresas do setor, contando com a confiança de seus clientes em todo o Brasil e no exterior. A qualidade de seus profissionais e os melhores índices de recuperação, sempre com a preocupação no restabelecimento do cliente inadimplente, constituem os objetivos que norteiam sua trajetória.

A J.A. Rezende é certificada com o Selo de Qualidade que o Instituto GEOC em parceria com a Fundação Getúlio Vargas e a Fundação Vanzolini, lançou para instruir padrões de excelência em todos os processos para empresas de recuperação de crédito. Esta certificação envolve o mapeamento e análise de uma série de critérios que incluem cinco principais dimensões: ética, performance, tecnologia, qualidade e sinergia.

Como enviar o seu currículo?

Ficou interessado (a)? A candidatura ocorre de maneira intuitiva! Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

