Barcelona estão montando sua equipe para a próxima temporada, e estão optando por jogadores com experiência na NBA.

Após a aquisição de Willy Hernangomezhá um movimento potencial nas obras envolvendo jabari parker.

A ex-segunda escolha geral do Draft da NBA de 2014, cujo progresso foi prejudicado por lesões desde que entrou no nível de elite, está prestes a garantir um contrato com o clube blaugrana para a próxima temporada.

Segundo o Home of Glory e o Mundo Deportivo, Parkerque brilhou com o Milwaukee Bucks, onde teve média de 20 pontos e 6,8 rebotes na temporada 2016/17, chegou perto de ingressar Barcelona.

Infelizmente, sua trajetória foi interrompida em 2017 devido a uma lesão significativa quando sofreu uma lesão no LCA.

Após esse revés, ele teve breves passagens por times como o búfalos de Chicago, Washington Wizardse Sacramento Kingsentre outros.

Lutou com lesões

O potencial excepcional que ele demonstrou durante seu tempo na Duqueonde dominou e estava prestes a se tornar a próxima superestrela da liga.

Ele falhou em traduzir essa consistência para a NBA devido a problemas persistentes de condicionamento físico, principalmente em relação ao ombro e tornozelo.

A gestão mais recente de Parker nos Estados Unidos foi com o celtas de Bostononde participou de apenas 12 jogos e registrou média de 4,4 pontos.

Apesar dos desafios que enfrentou nas últimas temporadas, o jogador de 28 anos tem a oportunidade de rejuvenescer sua carreira na Europa.