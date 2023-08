Jacob Phillips sofre lesão peitoral no final da temporada pelo segundo ano consecutivo

FPelo segundo ano consecutivo, o linebacker do Cleveland Browns, Jacob Phillips, sofreu uma lesão no peitoral no final da temporada.

O técnico Kevin Stefanski disse que Phillips rompeu o músculo do peito durante a derrota na pré-temporada na noite de sexta-feira para o Washington Commanders. Phillips, uma escolha da LSU na terceira rodada em 2020, sofreu uma lesão semelhante durante a temporada regular de 2022 contra o Baltimore.

Stefanski disse que a lesão mais recente foi no lado oposto da última temporada.

“É a pior parte deste jogo, ver os jogadores se machucarem e, especialmente, ver o quanto eles trabalham duro”, disse Stefanski. “Então dói. Eu sofro por Jacob, e é por isso que somos companheiros de equipe e apoiamos um ao outro.”

Phillips, de 24 anos, foi ao vestiário no terceiro quarto na noite de sexta-feira. Ele passará por uma cirurgia.

Phillips tem se mostrado promissor quando está saudável. No entanto, ele foi limitado a apenas 20 jogos nas últimas três temporadas devido a lesões.

Ele foi listado como reserva no último gráfico de profundidade de Cleveland, atrás de Anthony Walker Jr. e Sione Takiki, que estão voltando de lesões no final da temporada em 2022.