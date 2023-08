Jahmyr Gibbs Fantasy: Quais são as estatísticas de novato do Detroit Lions?

TA tão esperada temporada de futebol fantástico de 2023 está chegando, nos convidando a dissecar Leões de Detroit RB Jahmyr Gibbs‘impacto potencial na fantasia. Em meio à disputa por oportunidades de defesa, surge a questão central: Gibbs é um ativo digno de draft este ano?

Dissipando dúvidas, vamos pedalar Gibbs trem da moda. Imagine-o – suave, mas com cortes elétricos, pesando 5’9 “e 199 libras. Não se deixe enganar por seu tamanho; ele é uma vaca em potencial na NFL, ostentando capacidade atlética com 4,36 40 vezes e 33,5” vertical. Ele está destinado a maximizar o potencial de Detroit.

A afeição dos Leões por Gibbs é tangível, retribuindo e ainda o prendendo aos 12 anos. As perspectivas são promissoras, especialmente com a linha ofensiva dos três primeiros do Detroit. Gibbs ecoa os RBs de elite que pegavam passes de antigamente.

Compartilhando instantâneos com David Montgomery não vai diminuir o brilho de Gibbs. Lembrar D’André Swiftdesempenho de 2022 em meio à competição. Gibbs está pronto para se superar.

Redigir ou não redigir Jahmyr Gibbs este ano?

Ao contrário dos novatos prontos para uma pechincha, Gibbs não sairá barato. Atualmente, Gibbs se materializa como um dos 15 primeiros RB nos últimos estágios da terceira rodada em configurações de PPR – um bom negócio. Esta chave ADP promete para Gibbs transcender as expectativas. No entanto, se ele entrar no território do segundo turno, uma pausa contemplativa pode ser necessária. Com inúmeras incertezas em jogo, esta progressão empurra Gibbs para os escalões superiores do seu espectro de desempenho mediano.

Para os entusiastas do PPR que preferem uma linha robusta de WR, Gibbs surge como uma escolha inteligente. Seu potencial PPR garante que ele seja um candidato semanal ao seu conjunto inicial. Idealmente, garantir Gibbs como um RB2 de elite seria ideal, mas mesmo como um RB1, apoiado por um RB2 rapidamente adquirido antes da ‘zona morta do RB’, o resultado permanece esplêndido – Gibbs garante um lugar em sua escalação.

Fique atento ao início escaldante de Detroit e Gibbs este ano, preparados para capitalizar confrontos favoráveis ​​contra o Chefes, Seahawks, Packers, Falcons, Panteras e Buccaneers no trecho de abertura.