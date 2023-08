Jake Paul acredita que pode derrotar Nate Diaz no MMA com um ano de treinamento

Jake Paul não está satisfeito em superar Nate Diaz.

A série Paul-Diaz já está 1-0 a favor de Paul com “The Problem Child” vencendo Diaz por decisão unânime em sua recente luta de boxe. Antes dessa luta, Paul estava tão confiante de que derrotaria Diaz que ofereceu ao antigo astro do UFC uma revanche no MMA por US$ 10 milhões. Um ponto crítico é que Paul está atualmente assinado com o PFL, enquanto Diaz disse que provavelmente retornaria ao UFC para futuras lutas de MMA.

As chances iniciais para a futura luta de MMA têm Diaz como grande favorito, mas Paul acredita que, com treinamento suficiente, ele pode vencer o veterano de 34 lutas.

“Não agora, mas em um ano talvez,” Paul disse com uma risada no rosto de seu irmão Logan. impulsivo podcast. “Honestamente, eu o farei existir e trabalharei tanto para conseguir. A melhor parte é que as lutas de MMA obviamente começam como uma luta de boxe. Ele não pode me machucar com socos, se os socos dele não forem fortes como vão ser os chutes dele. Claro, você pode colocar uma guilhotina em alguém quando eles não estão esperando por isso em uma porra de uma luta de boxe, duh.”

Paul estava se referindo a um momento no 10º round de sua luta, onde Diaz momentaneamente prendeu Paul em uma guilhotina. Embora Diaz provavelmente tivesse sido desclassificado se tivesse travado (Paul disse mais tarde que podia sentir Diaz legitimamente o estrangulando), a troca foi o suficiente para Diaz mais tarde brincar que sob as regras do MMA ele venceu tecnicamente.

Diaz tem uma vantagem enorme quando se trata de misturar as artes marciais, mas Paul já se convenceu de que há um cenário em que essa lacuna de experiência não fará diferença.

“Se eu puder me preparar para isso, a coisa louca sobre isso, eu fiz os cálculos na minha cabeça”, disse Paul. “Começamos a ficar de pé. Aprendo chutes, aprendo a defender chutes. Estou batendo na bunda dele de pé claro como o dia no boxe. Ele tenta se aproximar de mim, eu posso apenas ficar e me mover. Ele tenta me derrubar, minha defesa de quedas e quedas são melhores que as dele. Eu tenho uma experiência de wrestling muito maior do que a dele. Ele não vai conseguir me derrubar. Ele é lento, então vou ver os tiros chegando. Boom, bloqueie os tiros.

“Ele não pode me derrubar para me finalizar. Torna-se uma partida permanente. Três rodadas de cinco minutos, fácil. Eu apenas lutei por 30 minutos, são apenas 15 minutos. Posso trabalhar o dobro na metade do tempo, gastar o dobro de energia para mantê-lo longe de mim, enquanto soco, não deixar que ele me derrube, e simplesmente terei que tomar cuidado com a guilhotina dele.

A luta está longe de ser oficial e uma série de opções permanecem em aberto para Paul, que pode participar de outra luta de boxe antes de fazer qualquer outra abertura para o mundo do MMA. Ainda assim, ele está confiante de que sua estreia no MMA será um sucesso se tiver tempo.

“Sério, com oito a nove meses de treinamento, sei que posso vencer o Nate Diaz no MMA”, disse Paul.