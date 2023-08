Jake Paul derrotou Nate Diaz por decisão unânime

Jake Paul está de volta à coluna de vitórias – o Problem Child acabou de derrotar o ex-astro do UFC Nate Diaz por decisão unânime… no que se tornou uma luta clássica instantânea.

Paul começou rápido, dominando o primeiro round, onde acertou vários socos fortes. Diaz parecia muito melhor no segundo, mas Jake ainda controlou as três primeiras rodadas.

O 5º contou com o único knockdown da luta.

O irmão de Jake, Logan, estava presente para a luta mesmo depois de competir no evento SummerSlam da WWE em Detroit no início da noite – pulando em um jato particular para ver sua família ganhar o dub.