Jake Paul e Nate Diaz trocam palavras no confronto final: ‘Não se esqueça, esse filho da puta não sabe lutar’

Jake Paul e Nate Diaz estão prontos para ir atrás dele.

Em uma construção pré-luta que foi relativamente mansa em comparação com as expectativas, as coisas pareciam finalmente começar a ferver para Paul e Diaz na pesagem cerimonial de sua luta de boxe principal no American Airlines Center em Dallas no sábado. Depois que suas duas equipes brigaram na coletiva de imprensa pré-luta na quinta-feira, foram Paul e Diaz quem quase se enfrentaram no confronto final antes da luta, quando Diaz cutucou Paul com uma cotovelada enquanto eles ficavam frente a frente, desencadeando uma troca de palavras e uma leve briga entre os dois antes que a segurança interviesse.

No final das contas, nada aconteceu e os dois homens deram sua mensagem final para a multidão antes de irem embora.

“Agradeça a todos pelo amor e apoio”, disse Diaz após o confronto final. “Agradeço a presença de todos. Muito amor. E não importa como a luta vá, não se esqueça, esse filho da puta não sabe lutar de verdade. Filho da puta *****. Foda-se você.

A resposta de Paulo foi igualmente simples. Ele primeiro insultou a multidão que o vaiava pesadamente, depois voltou sua intenção para Diaz com um aviso final.

“Vaiem-se, virgens. Vaiem-se, virgens. Paulo disse.

“Eles estão dizendo ‘Nate é durão, Nate é um cachorro.’ Bem, adivinhe, Ariel? Amanhã, vou passear com aquela vadia! Vou colocá-lo de volta na coleira e mandá-lo de volta para a gaiola! Estou fodendo com ele! Estou fodendo com ele!”