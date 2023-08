Jake Paul explica por que não finalizou após marcar um nocaute desagradável sobre Nate Diaz

Nas horas que antecederam a luta no sábado, Jake Paul previu um nocaute no quinto round sobre Nate Diaz. Sua profecia quase se tornou realidade.

Depois de uma largada rápida do boxeador de 26 anos colocar Diaz nas cordas cedo, Paul finalmente acertou um gancho de esquerda limpo no Round 5 que mandou Diaz tropeçando de cara na tela. O ímpeto foi tão forte que Diaz quase caiu nas cordas do ringue, porém ele foi rápido em se levantar e sobreviver até o final do round.

“Meu motor estava esquentando e eu o socava forte, forte e forte, e ele não estava caindo”, explicou Paul na coletiva de imprensa pós-luta. “Ele estava parado lá. Então eu não queria esgotar e deixá-lo pegar uma vitória e voltar com alguma coisa.

“Então, eu estava sendo paciente, sendo inteligente e procurando matar. Mas no final do dia, ele resistiu a um monte de socos grandes, grandes, grandes.”

Ao longo de 10 rodadas, Paul superou Diaz no total de socos 174 a 143, o que é uma estatística notável considerando a reputação que o ex-candidato ao título do UFC manteve ao longo de sua carreira como um atacante de volume. Diaz ainda detém o recorde atual de golpes significativos em uma luta de três rounds no UFC, com 238 arremessos contra Donald Cerrone.

Mas, apesar de dar socos poderosos e caçar cabeças para finalizar, Paul acabou acertando apenas aquele knockdown.

“Não sei como ele sobreviveu ao primeiro round, mas ele é um cachorro e eu levei o cachorro para passear”, disse Paul. “Claro que sim [he felt my power], pude ver durante toda a luta. No primeiro round, eu vi seus olhos brilharem e ele disse, ‘OK, eles falam sobre o poder desse garoto, mas quando você sente, é diferente.’”

Paul e Diaz também trocaram muitas brigas verbais.

“Nós estávamos conversando um com o outro durante toda a luta”, disse Paul. “Ele estava dizendo palavras que não consigo repetir, mas eu fiquei tipo, ‘Onde está toda essa conversa agora? Peguei vocês! Cale-se!’ Foi divertido.

“Quando você está lá com outro cachorro, você pode sentir isso e isso torna o esporte mais divertido. Essa luta foi provavelmente a mais memorável até agora.”

Quanto ao que vem a seguir, Paul já mencionou correr de volta com Diaz no MMA, além de buscar uma revanche no boxe contra Tommy Fury, que lhe entregou sua única derrota na decisão dividida em fevereiro.

Parece que um nome que saiu do radar de Paul é o astro do UFC Conor McGregor, que entrou em contato pelas redes sociais enquanto assiste a um de seus antigos inimigos em Diaz se enfrentar com o influenciador social em uma luta de boxe.

“Eu não me importo com esse cara”, disse Paul sobre McGregor. “Ele precisa ir para a reabilitação. Eu quero o Nate no MMA. Quero boxeadores mais profissionais e quero Canelo [Alvarez].”