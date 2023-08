Jake Paul marca um knockdown cruel em Nate Diaz, mas no final se contenta com a vitória por decisão unânime desequilibrada

Jake Paul jogou tudo em Nate Diaz, mas ainda teve que se contentar com uma vitória por decisão unânime no final.

O nativo de Ohio, de 26 anos, que vinha de sua primeira derrota em uma decisão dividida para Tommy Fury em fevereiro, disparou em uma tentativa de apenas rasgar Diaz em sua estreia no boxe profissional. Parecia que Paul poderia fazer o trabalho, especialmente depois que ele quebrou Diaz com um forte gancho de esquerda no quinto assalto que mandou o veterano do UFC de cara na tela.

Apesar da quase finalização, Diaz não apenas se levantou, mas continuou indo atrás de Paul rodada após rodada, dando ao público de Dallas um bom show, mesmo que ele não fosse capaz de fazer o trabalho. No final, os juízes marcaram a luta por 98-91, 98-91 e 97-92 para Paul enquanto ele avança para 7-1 em sua carreira com a vitória.

“Ele é durão”, disse Paul sobre Diaz depois. “Ele é muito duro, é por isso que ele é conhecido. Eu o derrubei, ganhei basicamente todos os rounds, mas ele é um guerreiro.”

Não houve processo de sensibilidade para Paul, pois ele ficou agressivo no início e veio atrás de Diaz com uma enxurrada de socos, indo para o corpo e a cabeça em sucessão. Paul estava definitivamente tentando dominar Diaz antes que ele colocasse as pernas sob ele enquanto perseguia o veterano do UFC com uma enxurrada de chutes durante o primeiro round.

Diaz sobreviveu ao ataque e finalmente começou a lançar algumas combinações próprias, mas Paul ainda estava acertando os socos mais poderosos. Dito isso, a durabilidade de Diaz continuou a compensar enquanto diminuía a distância e, em seguida, tocava Paul com seu ataque de volume característico.

Enquanto Paul estava claramente desacelerando do ritmo furioso de onde começou, ele ainda estava medindo e lançando grandes socos poderosos que estavam conectando com bastante pop atrás deles. Claro, Diaz continuou comendo o castigo e então convidou Paul para alimentá-lo mais.

Paul ganhou vida no início da quarta rodada com uma série de tiros fortes, incluindo um jab oportuno que apunhalou Diaz de fora. De novo e de novo, Diaz apenas sorriu de volta para Paul enquanto ganhava tempo, o que lhe permitiu voltar na segunda metade do round, enquanto ele continuava atacando o influenciador social que virou boxeador.

Esse plano de jogo para Diaz finalmente saiu pela culatra quando Paul saltou em um desagradável gancho de esquerda que quebrou o nativo de Stockton e o mandou para a tela. O ímpeto do knockdown quase mandou Diaz pelas cordas, mas ele conseguiu se levantar para vencer a contagem de 10 e continuar.

Para seu crédito, Diaz se recuperou bem o suficiente para chegar ao sexto round, mas a maneira como ele avançava continuou permitindo que Paul apenas carregasse seus socos. Também ficou claro que Paul estava mais feliz ficando na ponta dos pés, dançando do lado de fora e fazendo Diaz vir atrás dele enquanto ele continuava procurando por configurações para liberar seus contra-ataques.

Apenas quando parecia que Paul estava no controle total, Diaz o surpreendeu novamente com um ataque implacável na oitava rodada que incluiu alguns uppercuts impressionantes no interior. Os socos jogaram a cabeça de Paul para trás enquanto Diaz continuava vindo atrás dele sem sinais de desaceleração.

Sempre o showman, Diaz estava provocando Paul, absorvendo um soco e depois voltando com três ou quatro de sua autoria. O problema para Diaz era sua incapacidade de realmente machucar Paul e, embora ele sempre se destacasse da multidão, ele simplesmente não estava vencendo uma luta de boxe.

Quanto a Paul, ele ainda estava jogando com muita força, especialmente atrás de uma dor na mão esquerda que fez Diaz favorecer seu olho direito enquanto o inchaço e os hematomas continuavam a crescer. Mesmo piscando de dor, Diaz continuou na luta – e até agarrou brevemente uma guilhotina no clinch antes de soltar Paul e sorrir de volta para ele.

Depois que a decisão foi anunciada, Diaz apertou a mão de Paul e deu-lhe crédito por um trabalho bem feito.

“Ele é durão e grande”, disse Diaz. “Gostaria de ter feito melhor. Ele ganhou essa, é bom.”

Quando se trata do que vem a seguir, Paul continuou a insistir que quer correr de volta com Diaz na jaula, na esperança de fazer sua estreia no MMA no PFL em 2024. No que diz respeito ao boxe, Paul não se esqueceu de um potencial revanche com Fury, embora ele tenha que esperar até depois de outubro, quando a ex-estrela do reality show enfrentará KSI em outra luta de boxe de alto nível.

“Quero correr de volta no MMA”, disse Paul. “Quero R$ 10 milhões, PFL, vamos correr atrás no MMA. MMA vamos fazer isso.

“Há muitos nomes [in boxing]. Tommy Fury revanche, ele venceu por decisão dividida. Vou tentar recuperar isso. Estou simplesmente feliz com esta vitória. Nunca esperei estar aqui.”

Em forma de assinatura, Diaz não desistiu do desafio no MMA, embora já tenha dado a Paul um gostinho do que está por vir se essa luta realmente acontecer.

“Tive uma única perna na primeira e uma guilhotina na nona, então já venci essa batalha”, brincou Diaz. “Real Fight Inc, luto com qualquer um. Eu não dou a mínima.”