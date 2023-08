Jake Paul prevê nocaute na quinta rodada de Nate Diaz: ‘Enfrente a tempestade e encerre sua carreira’

Jake Paul está chamando sua chance para a grande luta de boxe de sábado com Nate Diaz.

“Minha previsão é um nocaute no quinto assalto”, disse Paul na quarta-feira A Hora do MMA.

“Não estou preocupado. Eu sei que quero mais e sei o que fiz nos treinos, e tivemos pessoas que imitam exatamente como ele luta. E sim, ele vai acertar alguns socos, esse é o nome do jogo. Isso só me acorda. Vou ser atingido e atingido com mais força, e continuar em frente e enfrentar a tempestade e encerrar sua carreira.

Paul, 26, enfrenta Diaz em uma luta de boxe de 10 assaltos neste fim de semana no American Airlines Center, em Dallas. A luta marca a estreia de Diaz no boxe profissional e a primeira luta profissional fora do UFC desde que o lutador de 38 anos estreou na organização em 2007.

Diaz agora se junta aos ex-campeões do UFC Tyron Woodley e Anderson Silva, bem como ao ex-campeão do Bellator e ONE Ben Askren, como lutadores de MMA para enfrentar Paul no ringue de boxe. E embora Paul tenha deixado claro que tem em alta conta as conquistas de Diaz no MMA, ele não pensa tão bem nas ações de seu oponente fora da jaula.

“Eu respeito a carreira dele, não o respeito como pessoa”, disse Paul. “Há uma diferença. Ele é um valentão, ele é um punk. Ele bate em pessoas inocentes. Ele está sempre tentando fazer uma cena, jogando garrafas de água nas pessoas. Ele está sempre chapado. Tipo, que tipo de exemplo é esse para dar a todos, apenas fumando o tempo todo? Não gosto dessas coisas nele. E alguém tem que intimidar o agressor, e é isso que vou fazer no sábado.”

Paul disse que “não está nem um pouco preocupado” se a tendência de Diaz de instigar lutas fora do cage voltará a aparecer em Dallas.

O que o preocupa, no entanto, é se Diaz aceitará sua oferta para uma revanche de $ 10 milhões no MMA depois que os dois se enfrentarem no sábado. Paul está atualmente assinado com o PFL e espera-se que compita na “divisão de superlutas” do pay-per-view da promoção se e quando decidir fazer sua estreia profissional no MMA.

Falando quarta-feira em A Hora do MMA, Diaz recusou a ideia de lutar contra Paul no PFL. O nativo de Stockton sugeriu que se ele e Paul lutarem no MMA, seria no UFC ou como uma co-promoção independente com o braço promocional da Real Fight Inc. de Diaz.

Paul respondeu afirmando que o PFL estaria mais do que disposto a co-promover e chamou a rejeição da ideia por Diaz de “uma desculpa barata”. Ele acrescentou que acredita que Diaz está deixando sua resposta “em aberto” para primeiro ver como as coisas acontecem no ringue.

“Assim que eu der uma surra nele no sábado, ele vai querer vingança”, disse Paul.

“Eu acho que ele vai querer isso de volta. E ele vai perceber que não vai conseguir tanto dinheiro assim que perder para mim em qualquer outro lugar.”

Paul também chamou a adesão de seu oponente ao UFC de “estranha” depois que Diaz lutou por anos para deixar a promoção, e brigou publicamente com os chefes do UFC durante grande parte desse tempo.

Diaz disse na quarta-feira que sua próxima luta “provavelmente” pode ser no UFC.

“Acho que ele é um menino de casa e adora beijar o dedo da Dana [White], e ser um bom menino e obedecer a todas as regras ”, disse Paul. “Isso pode ser muito trabalho para ele honestamente. As pessoas não percebem que no boxe, quando você é seu próprio promotor, é muito diferente. Há mais trabalho, há mais coisas envolvidas, mais exigências da imprensa.

“Então ele pode não gostar disso. Ele pode gostar apenas de ser um lutador e não se importar tanto com o lado comercial.”

De qualquer forma, a luta de sábado provavelmente marca o fim da corrida de boxe de Paul contra as lendas do MMA. Simplesmente não restam muitos nomes do MMA que fariam sentido para Paul se ele passasse por Diaz.

Mas sempre há um: Conor McGregor.

“Conor McChicken, ele não quer a fumaça”, disse Paul. “Ele é alcoólatra, é viciado em drogas. Ele está causando todos esses problemas, prestes a ir para a cadeia por toda essa merda maluca. Ele nem está preocupado em lutar agora. No momento, ele está preocupado em ser um homem livre.