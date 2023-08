Jake Paul reage a Nate Diaz agarrando a guilhotina no final de sua luta de boxe: ‘Ele me sufocou p*****!’

Se Jake Paul está falando sério sobre buscar uma revanche contra Nate Diaz no MMA, primeiro ele pode querer trabalhar em sua defesa de finalização.

No final da décima e última rodada da luta de boxe na noite de sábado, Paul abaixou a cabeça enquanto os dois lutadores estavam presos no clinch, o que levou Diaz a agarrar seu pescoço por alguns segundos em uma breve guilhotina. Diaz rapidamente liberou a finalização, mas sorriu e provocou Paul por um momento depois que Paul passou grande parte da preparação pedindo uma chance de voltar a correr no MMA.

“Ele me sufocou, porra!” Paul disse durante a coletiva de imprensa pós-luta. “Ele estava realmente me sufocando. Eu estava tipo, isso é loucura! Não pensei que ele fosse parar, mas ele conseguiu. Obviamente, não vou tentar defendê-lo, mas é engraçado. Eu estava tipo, isso é loucura.

Paul, que assinou com o PFL, prometeu que pretende passar para o MMA e quer Diaz como seu primeiro adversário.

Embora Paul fosse um grande favorito em sua luta de boxe, ele provavelmente abriria como um grande azarão para Diaz no MMA. Mas Paul afirma que está falando sério sobre o desafio, incluindo o pagamento de $ 10 milhões que ele ofereceu a Diaz para lutar no PFL.

Para apimentar ainda mais as coisas, Paul acrescentou que definitivamente tinha uma resposta para a tentativa de estrangulamento de Diaz, mas isso não é permitido no boxe.

“Por isso quero voltar ao MMA. É divertido”, disse Paul. “Estou com toda essa merda. Se fosse MMA, eu teria caído para um double-leg, pegaria ele e o derrubaria de cabeça.”