Jake Paul responde aos críticos que minimizam a vitória de Nate Diaz: ‘Eu envergonhei uma lenda’

Jake Paul está comemorando 10 rounds com Nate Diaz, e ele não vai deixar ninguém derrubá-lo.

“The Problem Child” conquistou uma convincente vitória por decisão unânime sobre Diaz no último sábado, adicionando outro ex-destaque do UFC ao seu currículo e um com reputação de emocionantes batalhas de trocação. No entanto, dada a diferença de idade, tamanho e experiência no boxe profissional, nem todos foram tão rápidos em colocar Paul em um pedestal para sua última vitória.

Na casa de seu irmão Logan impulsivo podcast, Paul quebrou sua luta de boxe com Diaz, primeiro tendo um momento para criticar o poder de soco de Diaz – e também dar um soco em Conor McGregor.

“Como Nate Diaz machucou alguém com seus socos em toda a sua carreira?” Paulo perguntou. “Foda-se derrubando esses caras, acertando Conor, Conor está balançando na jaula. Eu poderia ter ficado lá com o queixo para fora e deixado Nate Diaz duro como ele queria e essa merda não doeu nada.

Paul, por outro lado, exibiu o poder de soco que o tornou um intrigante show de esportes de combate, mesmo quando os críticos continuaram a descartar suas realizações. Ele acertou Diaz no início da luta e o derrubou na quinta, uma visão rara na carreira de Diaz no UFC.

Embora ele estivesse procurando por um nocaute para começar, Paul rapidamente percebeu que Diaz nunca cai fácil e ele está grato que a luta foi longe.

“Quando eu o machuquei no primeiro round, foi quando eu o acertei”, disse Paul. “Eu vi que ele estava ferido. Eu o machuquei no corpo e depois bati nele com um gancho de uma vez, então ele foi (imita engasgos). Eu estava tipo, ‘Oh, ele está ferido.’ Eu dei murros, muitíssimos murros nele e quando vi que ele não caía, pensei, ‘Ok, esse cara é um zumbi m***.’

“O que me deixa feliz é o fato de ter feito 10 rounds e testado meu cardio ao máximo e me senti super bem e essa experiência e essa confiança agora, fazendo 10 rounds, dando 500 socos, isso para mim é uma experiência incrível e vai me ajudar nas próximas lutas daqui pra frente. E desde que eu consiga o knockdown e mantenha minha taxa de knockdown de 100% para todos os meus oponentes, é com isso que estou feliz.

Apesar da derrota, Diaz exibiu muito do comportamento de marca registrada que o tornou uma estrela do MMA, desferindo socos com volume e provocando depois de marcar Paul (ou depois que Paul o marcou). Isso não ajudou Diaz no final, pois ele acabou perdendo por decisão unânime.

Paul foi jogado fora pelas travessuras?

“Na verdade, foi prejudicial para ele”, disse Paul. “Sempre que ele tinha impulso, ele parava para trollar e meio que arruinava tudo. Percebi no sexto round que ele estava fazendo isso só para dar uma pausa e assim que ele começou a fazer, depois disso eu pulei em cima dele todas as vezes e bati nele com tiros importantes.

“Além disso, alguns dos momentos em que ele estava trollando, eu estava tipo, vou respirar agora. Eu vou tomar um fôlego ou também. Estar pronto para uma luta de 10 assaltos. Estou ganhando as rodadas. Você quer respirar agora, OK, vou respirar uma ou duas vezes também.”

Paul sempre creditou Diaz por sua resistência, que é uma das razões pelas quais ele o escolheu como oponente. Ele agora detém vitórias sobre as estrelas do MMA Diaz, Anderson Silva, Tyron Woodley e Ben Askren, os dois últimos por nocaute (Woodley foi longe com Paul no primeiro encontro, mas foi nocauteado na revanche).

A rivalidade pode continuar se a oferta de Paul para lutar contra Diaz em uma luta pelas regras do MMA se concretizar, mas por enquanto ele quer respeito por vencer a primeira mão da série proposta.

“Com certeza, levei o cachorro para passear como disse que faria”, disse Paul. “Colocou-o na coleira, curvou-o, envergonhou-o, derrubou-o do ringue. É divertido e jogos e outras coisas e depois que ele está agindo de forma indiferente e as pessoas ficam tipo, ‘Oh, ele não queria estar lá, ele só estava lá para o cheque.’ Cale a boca, sua gente estúpida. Claro que ele quer ganhar uma luta. Claro que ele vai vencer todas as lutas.

“Ele está lá falando merda no dia anterior dizendo que não posso lutar e eu o inclinei no chão, envergonhei-o, coloquei-o na tela e agora ele ainda está falando merda dizendo todas essas coisas agindo como se ele não se importasse porque é claro que é assim que ele vai jogar. Ele vai agir como se não se importasse, mas na verdade eu o envergonhei. Eu envergonhei uma lenda.”