Jake Paul vs. Nate Diaz destaques do vídeo da luta completa

Assista Jake Paul vs. Nate Diaz destaques completos do vídeo da luta de seu confronto principal no domingo à noite, cortesia de vários canais.

Paul vs. Diaz ocorreu em 5 de agosto no American Airlines Center em Dallas, Texas. Jake Paul (7-1) e Nate Diaz (0-1) se enfrentaram no confronto do evento principal. A luta foi ao ar ao vivo em pay-per-view no DAZN, ESPN+ e PPV.com.

Veja todos os destaques do vídeo abaixo.

Para saber mais sobre Paul vs. Diaz, confira nosso blog ao vivo sobre MMA Fighting abaixo.

Rodada 1: Árbitro Mark Calo-oy disponível para o evento principal. Paul marca primeiro com um tiro no corpo. Ambos os lutadores mantêm as mãos baixas. Paul com alguns socos selvagens e ele acerta com um looping de esquerda. A mão direita de Paul machuca Diaz. Paul olhando para pousar com mais poder. Diaz tenta amarrá-lo, mas Paul dá de ombros. oi. Hard body baleado por Paul. Mais dois tiros certeiros acertam Paul. Diaz amarra Paul contra as cordas para uma breve pausa. Isso foi tudo Paul, não tenho certeza se Diaz conseguiu acertar um soco. Diaz consegue outro empate, mas ainda tem que sobreviver aos últimos 30 segundos desta.

MMA Fighting marca o round 10-8, Paul.

2 ª rodada: Diaz vindo direto para Jake, apenas avançando com a guarda levantada. Paul erra com um grande soco. Diaz com alguns tiros em loop de pouco impacto. Diaz se abaixa direto para a mão direita de Paul. Ele quer trabalhar no clinch com Paul. Socos curtos de Diaz para dentro. Há um apelo à multidão por Diaz. Olhando para a esquerda por Diaz. Pontuações de tiro no corpo para Paul. Há uma boa direita de Paul, ele está apenas carregando aquela mão e atirando. Diaz com um contra-ataque à esquerda. Paulo ao corpo. Diaz com alguma pressão para fechar a rodada. Uma rodada melhor para Diaz. Ainda não é ótimo.

MMA Fighting marca o round 10-9, Paul. No geral, 20-17 Paulo.

Rodada 3: Diaz novamente apenas avançando. Paul tenta parar a carga com um uppercut. Há uma reta à esquerda de Diaz. Socos leves de Diaz, ele está deixando Paul desconfortável. O contador esquerdo de Jake se conecta. Diaz ocupado, mas tendo problemas para se conectar com qualquer coisa substancial. Pontuações de mão direita para Paul. Olhando o gancho de esquerda por Paul. Paul dirige à direita no meio de Diaz. Diaz abre e marca. Paul acertando os tiros mais pesados ​​até agora.

MMA Fighting marca o round 10-9, Paul. No geral, 30-26 Paulo.

Rodada 4: Paul dá socos enquanto Diaz tenta atacá-lo. Diaz está tendo alguns momentos em que pode fazer isso feio, mas é Paul controlando o alcance na maior parte. Há alguns ganchos para Diaz. Jab duplo de Paul. Paul mostra a língua para um Diaz avançando (e marcando). Eles trocam uppercuts. Diaz com a clara vantagem de volume neste quadro. Uma combinação de Diaz coloca Paul em desvantagem. Socos no corpo de Diaz. Isso é uma rodada de Diaz.

MMA Fighting marca o round 10-9, Diaz. No geral, 39-36 Paulo.

Rodada 5: Bons socos de Paul para começar. Diaz dá um tiro no corpo e finge estar ferido. Diaz soca o corpo. Jab de Diaz, Paul acerta um tiro no corpo. Gancho de esquerda de Paul. Outro gancho de esquerda acerta e Diaz tropeça feio, primeiro knockdown para Paul neste. Paul paciente, mas ele está tentando acabar com isso quando a ação recomeçar. Outra esquerda cambaleia Diaz. Paul atira um no corpo. Diaz mostrando a vida, perseguindo Paul com socos. Iremos para uma sexta rodada.

MMA Fighting marca o round 10-8, Paul. No geral, 49-44 Paulo.

Rodada 6: Paul abre com uma direita no meio. Ele continua misturando socos no corpo. Paul quer aquele tiro de nocaute. Não há muita saída de Diaz nesta rodada. Combo de Diaz enquanto ele volta a pressionar Paul. Outro gancho de esquerda de pontuação de Paul. Essa arma serviu bem a Paul durante toda a luta.

MMA Fighting marca o round 10-9, Paul. No geral, 59-53 Paulo.

Rodada 7: Paul se movendo bem e atacando Diaz. Combinação corpo-cabeça de Paul. Esta é uma prática de tiro ao alvo para Paul, não tenho certeza do que Diaz está esperando. Paul ganha outra troca. Diaz tendo problemas para acertar qualquer coisa quadrada com Paul circulando ao redor do ringue. Gancho de esquerda pontua novamente para Paul. Diaz pousando perto, nada pesado.

MMA Fighting marca o round 10-9, Paul. No geral, 69-62 Paulo.

Rodada 8: Agora é Paul com o empate, ele não está dando a Diaz a chance de começar uma reviravolta. Diaz focando na defesa, poucos socos saindo agora. Paul se contenta com o pote a menos que Diaz abra. Diaz oferecendo o contra-ataque ocasional, mas Paul subindo no placar. Ele está deixando Diaz entrar em socos. Diaz agressivo, para deleite da multidão. Diaz com alguns bons jabs. A mão esquerda marca para Diaz e a campainha toca enquanto ele procura acompanhar.

MMA Fighting marca o round 10-9, Diaz. No geral, 78-72 Paulo.

Rodada 9: Paul pousa e Diaz parece inabalável. Boa mistura de golpes de corpo e cabeça de Paul. Paul de volta ao corpo. Em linha reta para a direita, Diaz fica mais lento. Mais jabs de Paul enquanto ele se afasta. Diaz quer cansar Paul, mas ele não está jogando muita coisa. Há uma enxurrada de Diaz e ele imediatamente para para insultar Paul. Pontuações com a mão direita para Diaz. Gancho de direita de Diaz.

MMA Fighting marca o round 10-9, Paul. No geral, 88-81 Paulo.

Rodada 10: Paul sai atirando. Há um no corpo, outro na cabeça. Diaz é prego, com certeza, mas precisa ser mais martelo se quiser roubar esse. Outra combinação corpo-cabeça se conecta para Paul. E, novamente, esse combo está caindo à vontade. Diaz se apoia nas cordas por um segundo, difícil saber se está cansado ou brincando. Ele diz a Paul para trazê-lo e Paul obedece. Diaz acerta alguns contra-ataques. Ele atira em Paul no canto. A mão direita se conecta para Diaz. Paulo o amarra. Diaz tem um minuto para fazer algo acontecer. Gancho de esquerda de Paul. Paul acerta Diaz com um uppercut. Diaz levanta os braços em vitória por… motivos? Abraço bem-humorado depois que o sino toca.

MMA Fighting marca o round 10-9, Paul. No geral, 98-90 Paulo.