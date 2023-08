Jake Paul x Nate Diaz e show pós-luta do UFC Nashville: reação à derrota de Diaz, vitória de Sandhagen, mais

Nate Diaz deu o seu melhor, mas o mundo do MMA continua sem vitórias contra Jake Paul.

Shaheen Al-Shatti do MMA Fighting, Jed Meshew, Alexander K. Lee e E. Casey Leydon reagem a uma movimentada noite de sábado, encabeçada pela vitória por decisão unânime de Jake Paul sobre Nate Diaz e a vitória não tão cheia de ação de Cory Sandhagen sobre Rob Fonte no UFC Nashville. A turma discute suas maiores conclusões sobre o desempenho de Diaz, as surpresas da luta, para onde Diaz vai daqui, se uma revanche de $ 10 milhões no MMA realmente vai acontecer e muito mais. Em seguida, eles voltam sua atenção para o UFC Nashville e se a vitória pesada de Sandhagen foi suficiente para impulsioná-lo para uma disputa de título, se o tão esperado momento Tatiana Suarez está finalmente chegando após sua paralisação de Jessica Andrade e muito mais.

